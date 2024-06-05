刀架女兒兼要脅斬子　男子認罪還押候判 (13:30)

報稱無業的被告N.Y.C.（50歲）承認兩項刑事恐嚇、一項管有攻擊性武器及一項非法禁錮罪。庭上透露，被告患有精神病及抑鬱症。

承認案情指，被告已婚，男子X及女童Y為被告子女，一家同住於秀茂坪順利邨一單位。2023年4月30日早上11時半，被告正與妻子於電話上處理金錢糾紛，同時着X影印其妻子同事的辭職信。X影印後把自己鎖在廁所內，WhatsApp告知母親此事；惟被告在客廳電腦看到X的信息紀錄，得知後大罵X、要脅要斬死他。X拒絕開門，隨即報案求助。

其後，被告從廚房拿出兩把分別29及24.5厘米長的菜刀，Y看見被告雙手持刀拍打廁所門。回到家門的妻子因沒有鎖匙而無法內進，警察則在半小時到場，被告拒絕開門，更命令Y坐在沙發上、不要開門，否則她會「死先」。警方後來破開大門鐵閘，被告隨即把刀架在Y的頸上，過程維持3至4分鐘，更威脅稱會殺死Y。警方最後破開客廳大門，以胡椒噴霧制服被告。