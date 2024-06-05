海關檢值逾60萬冒牌藥妝拘5人 (13:24)

海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍表示，海關接獲舉報指有人以低價出售懷疑冒牌藥物及化妝品，海關經調查，昨日（4日）搜查旺角3間零售店舖及火炭一個儲存倉，檢獲該批懷疑冒牌貨品。行動中拘捕3男2女，年齡介乎28歲至90歲，兩名是供應商負責人，一人是零售店負責人，其餘為店舖員工，他們涉嫌違反商標說明條例，各人已獲保釋候查。

海關表示，涉案供應商利用新界區的儲存倉，以低調及隱藏的方式，派銷售員「行街」將冒牌藥物樣板帶到零售店兜售，獲取客源，企圖增加調查難度。海關稱，涉案藥品無論包裝或樽身的仿真度高，一般市民難辨真偽，不過製作疑因顧及成本，防偽細節仍有瑕疵。海關舉例指，假冒藥物「雙飛人藥水」藥盒內的說明書紙質及樽底紋路均較正貨粗糙；另外假冒中成藥「黃道益活絡油」的商標印刷參差，未如正貨清晰可見，同時樽身底部批號數字亦非置中印刷。

海關透露，涉案供應商已運作一段時間，相信有假冒藥品已流出市面，暫未接獲市民相關投訴，將調查供應商及零售商是否有關連。調查顯示，供應商以低於批發價的價格向零售店出售藥品，冒牌貨品的零售價與正貨則無異。

海關表示，檢獲貨品成份不清晰，有機會造成健康問題。海關將部分冒牌藥物樣板送到政府化驗所檢驗，以了解貨品是否含有害物質，包括重金屬。海關提醒消費者光顧信譽良好店舖，如有懷疑，可向商標持有人及有關代理查詢。