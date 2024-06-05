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教育局指三層應急機制運作暢順　將續檢視運作 (13:20)

政府為針對學生輕生問題，於去年12月在全港中學推行三層應急機制。教育局長蔡若蓮於立法會上表示，若經第一層校本介入及識別後認為有需要尋求額外支援，可尋求校外支援網絡隊伍外援隊協助。截至本年3月，外援隊共接獲69宗轉介個案，亦有安排外援隊到訪中學舉辦精神健康活動，提高學生對精神健康的意識。蔡若蓮認為，第二及第三層應急機制運作𣈱順。

2023年學童懷疑輕生個案有上升趨勢，政府透過跨部門合作在全港學校推行三層應急機制，為學生提供支援，在第三層應急機制中，校長可轉介嚴重個案予醫管局轄下精神科。醫管局亦為校長設立專屬服務熱線，當局指，截至本年3月，熱線共接獲168宗校長轉介個案及75宗電話查詢，當中緊急個案佔3%，半緊急個案佔40%。蔡若蓮表示，政府經各部門了解，認為第二及第三層應急機制運作𣈱順，政府會檢視機制運作，並委聘顧問評估成效。

當局又指，於下學年推出的《4Rs精神健康約章》則有340間學校報名參與。另外，為及早識別及支援有輕生傾向的學生，當局於2023年12月為學校舉辦網上「守門人」訓練課程，則有約1000名學校人員參與，當局亦舉辦40多場培訓課程及工作坊。

民建聯議員郭玲麗認為，機制中的第二層支援與校內支援差別不大。蔡若蓮指，第二層協助旨在協助超出學校負擔的個案，而第三層支援則處理嚴重情况，強調兩層支援的作用及目的不同，當局亦將會提供更多元化的學生活動，例如音樂及藝術治療。

教育界議員朱國強就關注，應否改變本港在學的競爭文化，以提高學生的精神健康。蔡若蓮回應指，近年本港已設立彈性課時，並在高中設有生涯規劃及提供多元出路，建議不同持分者一同守護學童健康。工聯會議員梁子穎議員就問及，若醫管局處理情况不妥，教育局會如何處理。蔡若蓮指學生難以「今日睇，聽日好返」，需給予時間讓學童康復，指教育局重視學童健康，會一直聯同政府不同部門支援學生。

相關字詞﹕三層應急機制 編輯推介 蔡若蓮

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