明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府無計劃寬減轄下物業租金　丘應樺料旅遊業復蘇及盛事經濟可助零售業 (13:27)

新民黨立法會議員何敬康提出口頭質詢，稱本港零售業面臨重大挑戰，關注政府有否計劃為轄下物業商户推出租金寬減等措施，並與私營商場營運者商討給予優惠租賃。商務及經濟發展局長丘應樺回覆表示，隨着訪港旅遊業復蘇，自由行城市增加，加上政府推行盛事經濟，相信零售業會直接受惠，又說各政府物業由不同政策局及部門管理，現無計劃推出租金寬減措施；私人商舖租賃則由市場主導，私營機構可按經營環境、市場狀况、商舖地點及空置率等調節。

丘應樺稱，政府無就私人商舖的租賃情况作統計，但根據坊間房地產服務機構發布的數據，街舖空置率由2022年第3季的13.8%，降至2024年第一季的6.6%，而尖沙嘴、銅鑼灣的商舖空置率更低於6.6%。 

議員江玉歡稱，零售業面對電子商貿發展、人力資源、老齡化等挑戰，認為當局提供貸款等措施，難長遠幫助零售業「逃出生天」，關注當局會否考慮研究，了解零售業未來發展路向及挑戰，並提出更科學化建議。丘應樺回應指，已安排與零售業界商會開會，了解他們面對的問題、困難及需求，又稱商經局已成立「電子商貿發展專責小組」及「銀髮經濟顧問小組」，研究如何幫助零售業界。他提到，截至上月底，數碼港就「數碼轉型支援先導計劃」已收到逾350宗申請，暫批出約40宗。

相關字詞﹕編輯推介 零售業 丘應樺

上 / 下一篇新聞