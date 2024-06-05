政府無計劃寬減轄下物業租金　丘應樺料旅遊業復蘇及盛事經濟可助零售業 (13:27)

新民黨立法會議員何敬康提出口頭質詢，稱本港零售業面臨重大挑戰，關注政府有否計劃為轄下物業商户推出租金寬減等措施，並與私營商場營運者商討給予優惠租賃。商務及經濟發展局長丘應樺回覆表示，隨着訪港旅遊業復蘇，自由行城市增加，加上政府推行盛事經濟，相信零售業會直接受惠，又說各政府物業由不同政策局及部門管理，現無計劃推出租金寬減措施；私人商舖租賃則由市場主導，私營機構可按經營環境、市場狀况、商舖地點及空置率等調節。
丘應樺稱，政府無就私人商舖的租賃情况作統計，但根據坊間房地產服務機構發布的數據，街舖空置率由2022年第3季的13.8%，降至2024年第一季的6.6%，而尖沙嘴、銅鑼灣的商舖空置率更低於6.6%。
議員江玉歡稱，零售業面對電子商貿發展、人力資源、老齡化等挑戰，認為當局提供貸款等措施，難長遠幫助零售業「逃出生天」，關注當局會否考慮研究，了解零售業未來發展路向及挑戰，並提出更科學化建議。丘應樺回應指，已安排與零售業界商會開會，了解他們面對的問題、困難及需求，又稱商經局已成立「電子商貿發展專責小組」及「銀髮經濟顧問小組」，研究如何幫助零售業界。他提到，截至上月底，數碼港就「數碼轉型支援先導計劃」已收到逾350宗申請，暫批出約40宗。