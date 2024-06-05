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小一統一派位結果出爐　校長料「叩門位」減 (12:46)

9月升小一的「統一派位」今日（5日）公布結果，不滿結果或有意「搏高一線」的家長可申請其他學校的「叩門位」（即候補位）。今早9時半起，有零星家長前往油蔴地天主教小學「叩門」。該校下學年會轉為小班教學，意味「叩門位」會減少，校長余佩琴預計今年「叩門」人數相若，但僅有5個「叩門位」下，料競爭會較激烈。

從事中醫藥行業、今年3月經高才通計劃來港的楊先生，今到油蔴地天主教小學為子女「叩門」，他認為本港教育較好，特意搬到較多學校的九龍區居住，稱沒過分在意教育方面的花費。對於該校下學年小一轉為小班教學，意味「叩門位」減少，他說仍有信心可入讀，因兒子較適應香港且自律，「會嚴格要求自己，覺得可以適應這邊（香港）的快節奏」，又說今日會繼續到訪不同學校遞交申請。

居於荃灣的陳女士今早9時許跨區到校為兒子交表，她稱獲發第三志願，而油蔴地天主教小學在區內有名，父親為該校畢業生，自行收生階段亦報讀該校，稱屬首選。她擔心競爭激烈但仍會盡力，透露平日為兒子報讀英語拼音班（phonics）、跆拳道等，亦有準備面試對答。對於《基本法》23條生效後學校須加插相關教學內容，她思考片刻後說，「嗰教育制度都定咗，我哋都需要履行教育，冇理由抗衡」。

該校校長余佩琴表示，去年共接獲200多份申請，預計今年「叩門」人數相若，但競爭會較激烈，因今年轉為小班教學後只有5個「叩門」位。對於今年獲派首三志願學校的滿意率創回歸以來新高，她說始終人口普遍減少，學位充足，變相家長揀選心儀學校的機變高，「叩門」意欲亦會降低，預計未來適齡小一人口持續減少，小一派位滿意度將持續上升。

被問到去年7月教育局批准高才通子女入讀本港公營及直資學校，會否加劇「叩門」競爭，余佩琴指，高才通子女較多申請三至六年級入學，目前未見太多小一生申請，料影響不大。她說目前共接獲90多份高年級插班申請，當中7、8成屬內地申請者。

相關字詞﹕編輯推介 小一派位 叩門

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