涉的士投訴連升三年突破千宗　的士業議會推禮貌運動 (12:38)

運輸署透露，過往三年接獲有關的士的投訴個案持續上升，其中去年全年共接獲過千宗投訴，較前年增75%；警方去年則曾就相關違例事項執法140次，執法次數亦較過去兩年增加。的士業議會則將舉辦第五屆「的士禮貌活動」，明起（6日）至8月27日在港九新界繁忙的士站，以及口岸的士站，每個地點安排約3至6名禮貌大使向司機和乘客派發宣傳單張及紀念品，冀提升的士業界形象。

運輸及物流局回覆立法會議員吳傑莊的書面質詢時指，運輸署交代過往3年接獲性質較嚴重之的士司機投訴個案數據，包括濫收車費、拒載或拒到指定地點，以及「兜路」。當中去年署方共接獲1006宗相關投訴，各類投訴均較前兩年增加，當中濫收車資的投訴按年增1.2倍。而前年及2021年，署方分別接獲574宗及464宗投訴，亦即代表去年署方接獲的投訴個案按年增75%，更較2021年增逾倍。當局補充，受疫情影響，2021年及2022年包括的士在內的整體公共交通乘客人次較疫前減少，因此有關的士投訴個案亦相應較少。

至於執法情况，當局引述警方指，去年曾就的士服務相關而性質較嚴重之的士司機違例事項執法140次，較前年的95宗及2021年的49宗增加。而由2021年至2023年，涉及的士交通意外宗數按年分別為4153宗、3632宗及4585宗。另外，過去三年警方就非法出租或取酬載客個案，則採取約80次執法行動，但政府並無備存涉及網約汽車的交通意外或投訴分項數字。警方指會繼續打擊非法載客取酬活動，對於公眾提供資料舉報，警方會嚴肅跟進和調查，如有足夠證據會採取執法行動。