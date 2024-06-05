涉的士投訴連升三年突破千宗　的士業議會推禮貌運動 (12:38)

運輸署透露，過往三年接獲有關的士的投訴個案持續上升，其中去年全年共接獲過千宗投訴，較前年增75%；警方去年則曾就相關違例事項執法140次，執法次數亦較過去兩年增加。的士業議會則將舉辦第五屆「的士禮貌活動」，明起（6日）至8月27日在港九新界繁忙的士站，以及口岸的士站，每個地點安排約3至6名禮貌大使向司機和乘客派發宣傳單張及紀念品，冀提升的士業界形象。
運輸及物流局回覆立法會議員吳傑莊的書面質詢時指，運輸署交代過往3年接獲性質較嚴重之的士司機投訴個案數據，包括濫收車費、拒載或拒到指定地點，以及「兜路」。當中去年署方共接獲1006宗相關投訴，各類投訴均較前兩年增加，當中濫收車資的投訴按年增1.2倍。而前年及2021年，署方分別接獲574宗及464宗投訴，亦即代表去年署方接獲的投訴個案按年增75%，更較2021年增逾倍。當局補充，受疫情影響，2021年及2022年包括的士在內的整體公共交通乘客人次較疫前減少，因此有關的士投訴個案亦相應較少。
至於執法情况，當局引述警方指，去年曾就的士服務相關而性質較嚴重之的士司機違例事項執法140次，較前年的95宗及2021年的49宗增加。而由2021年至2023年，涉及的士交通意外宗數按年分別為4153宗、3632宗及4585宗。另外，過去三年警方就非法出租或取酬載客個案，則採取約80次執法行動，但政府並無備存涉及網約汽車的交通意外或投訴分項數字。警方指會繼續打擊非法載客取酬活動，對於公眾提供資料舉報，警方會嚴肅跟進和調查，如有足夠證據會採取執法行動。
的士業界冀禮貌運動助增讚揚減投訴
的士業議會就於今日（5日）舉辦第五屆「的士禮貌活動」啟動禮，明起（6日）至8月27日將在港九新界繁忙的士站及口岸的士站，各安排約3至6名禮貌大使向司機和乘客派發宣傳單張及紀念品。的士業議會主席黄卓邦表示，是次活動響應旅發局「好客之道」運動，單張將會提醒司機尊重乘客、協助輪椅乘客等，希望可提升的士業界形象，提供和諧乘車環境，讓乘客賓至如歸，「增加讚揚，減少投訴」。
運輸署助理署長馮惠筠在啟動禮致辭時表示，署方已收到15份的士車隊牌照申請，亦有信心可透過車隊管理制度加強打擊違規司機，並鼓勵業界透過科技提升服務質素。立法會議員易志明冀可吸引更多旅客來港及港人留港消費，又透露曾向政府建議增加的士車隊的額度，例如由現時5個增至8至10個，「唔好畀熊熊烈火去慢慢消滅」。
另外，啟動禮展示兩款新車，包括供的士車隊用的豪華車，以及可接載輪椅的6人車。的士業議會副主席吳坤成表示，可接載輪椅的6人車和豪華車最快於下月推出市面，而豪華車暫時會以目前的士車身顏色展示，即紅色、綠色或藍色。