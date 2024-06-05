涉的士投訴連升三年突破千宗　去年拒載及濫收車資投訴最多 (12:38)

運輸及物流局回覆立法會議員吳傑莊的書面質詢時指，運輸署交代過往3年接獲性質較嚴重之的士司機投訴個案數據，包括濫收車費、拒載或拒到指定地點，以及「兜路」。當中去年署方共接獲1006宗相關投訴，當中340宗涉及濫收車費、389宗涉拒載或拒到指定地點，另外277宗涉「兜路」。各類投訴均較前兩年增加，當中濫收車資的投訴按年增1.2倍。而前年及2021年署方分別接獲574宗及464宗投訴，亦即代表去年署方接獲的投訴個案按年增75%，更較2021年增逾倍。當局補充，受疫情影響，2021年及2022年包括的士在內的整體公共交通乘客人次較疫前減少，因此有關的士投訴個案亦相應較少。

至於執法情况，當局引述警方指，去年曾就的士服務相關而性質較嚴重之的士司機違例事項執法140次，較前年的95宗及2021年的49宗增加。而過去三年，警方就非法出租或取酬載客個案，則採取約80次執法行動。當局又指，由2021年至2023年，涉及的士交通意外宗數按年分別為4153宗、3632宗及4585宗，但政府並無備存涉及網約汽車的交通意外或投訴分項數字。

政府指，對於使用不同通訊科技，包括使用互聯網或流動應用程式召喚和預約的士或持牌出租汽車持開放態度，惟同時須合乎法規，亦明白社會關注非法出租或取酬載客活動及規管網約平台的意見，當局正檢視如何完善現有法例以更有效打擊非法活動，亦正研究如何規管網約平台。警方同時亦會繼續打擊非法載客取酬活動，對於公眾提供資料舉報，警方會嚴肅跟進和調查，如有足夠證據會採取執法行動。