美國斥本港滋擾及拘捕和平悼念六四者　外交部駐港公署批外國駐港機構無視「基本操守」 (11:18)

歐盟、美國及英國的駐港總領事館昨均在六四35周年均表態。中國外交部駐港特派員公署發言人則點名嚴厲譴責三者「妄圖製造對立、煽動對抗、惡意抹黑中國形象」，對此表示強烈不滿。發言人批評，少數外部干預勢力「執意翻炒已有定論的事件」，又說個別外國駐港機構「無視領事官員基本操守和行為準則」。中方敦促有關國家駐港機構立即停止反華政治操弄，不得以任何形式干預香港事務和中國內政。

特區政府發言人回應外國駐港領事館六四表態時說，要警惕仍有力量嘗試破壞香港社會安寧和挑動情緒，威脅公共安全。