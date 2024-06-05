美國斥本港滋擾及拘捕和平悼念六四者　外交部駐港公署批外國駐港機構無視「基本操守」 (11:18)

至少4人昨在六四35周年在港島一帶遭警方拘捕，美國駐港澳總領事館今晨在社交網站說，香港曾有最大型的六四悼念活動，並批評拘捕及滋擾和平聚集的人，反映香港曾經蓬勃的人權和基本自由持續消滅。美國國務卿布林肯發聲明說，「35年前在天安門廣場站出來的人們的勇氣不會被忘記」，並向在香港、新疆、西藏被噤聲的人致敬，呼籲中方無條件釋放國內被不公拘禁的人。外交部駐港特派員公署發言人則點名嚴厲譴責歐盟、美國及英國的駐港總領事館在六四35周年表態，斥三者「妄圖製造對立、煽動對抗、惡意抹黑中國形象」，亦指個別外國駐港機構「無視領事官員基本操守和行為準則」。
歐盟、美國及英國的駐港總領事館昨均在六四35周年均表態。中國外交部駐港特派員公署發言人則點名嚴厲譴責三者「妄圖製造對立、煽動對抗、惡意抹黑中國形象」，對此表示強烈不滿。發言人批評，少數外部干預勢力「執意翻炒已有定論的事件」，又說個別外國駐港機構「無視領事官員基本操守和行為準則」。中方敦促有關國家駐港機構立即停止反華政治操弄，不得以任何形式干預香港事務和中國內政。
特區政府發言人回應外國駐港領事館六四表態時說，要警惕仍有力量嘗試破壞香港社會安寧和挑動情緒，威脅公共安全。