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楊何蓓茵：不覺公務員加薪幅度差　要顧及政府財政 (11:01)

行會通過全體公務員劃一加薪3%，政府將諮詢公務員一方意見。公務員事務局長楊何蓓茵今（5日）於港台《千禧年代》表示，不同意今次加幅很差，認為可保持公務員購買力、認可他們的工作表現，同時分享經濟增長成果，「不覺得呢個加幅太令公務員物質上有匱乏」。對於有公務員團體認為，不應再以公務員薪酬為政府財赤「填氹」，她重申，調整薪酬要顧及政府財政能力，若薪酬加幅超越可負擔能力，或令財政狀况更差，並非明智做法。

楊何蓓茵曾提及，公務員工作除薪金考慮，亦具備服務市民的使命感。對於有意見稱政府不應「情懷當錢使」，楊何蓓茵認為精神物質亦屬很大力量，希望公務員可將物質方面的得益，加上精神方面的滿足，發揮更大動力而做好工作。至於今次薪酬調整會否影響公務員職位吸引力，令招聘更困難，她坦言私人機構及政府互搶人才，但相信公務員職位有一定吸引力，舉例指私營機構沒有紀律部隊、天文台、政府化驗所等的工作，有求職人士會認為公務員工作有趣，又引述有求職人士認為，服務社會具另一種滿足感。

有公務員團體建議政府不要劃一加薪，楊何蓓茵說，做法並非為了方便，明白低層公務員期望更高加幅，但指出政府一直照顧低層公務員，以往低層公務員薪酬趨勢淨指標加幅較低時，當局亦曾將低層及中層公務員的薪酬調整幅度劃一，指在過往31年間，有18年出現相關情况。她說，今年雖然加幅劃一，但薪酬與在私營機構從事相若工作者的水平不會相距太遠。

楊何蓓茵：已加大力度招聘公務員　料空缺率將改善

政府由2021年起，3年內減少2000個職位，目前空缺率約10%。楊何蓓茵說，政府嚴格控制公務員編制是應做之事，應透過科技、檢討工作程序等節省人力物力。另外，當局亦已加大力度招聘，相信未來空缺率會改善。

對於有聲音認為目前經濟狀况下，公務員不應加薪太多，又指私人市場加幅不及公務員薪酬加幅，楊何蓓茵說，相信薪酬趨勢調查結果準確，當局會同時考慮私人市場的浮動因素，如花紅等。被問到有否考慮市民觀感，楊何蓓茵稱，市民觀感及政治觀感視乎當局如何解說，「希望我嘅解說都會令大家明白多咗背後嘅原因。」

楊何蓓茵於商台《在晴朗的一天出發》被問到會否考慮將公務員薪酬調整幅度與工作表現掛鈎，她說，公務員是龐大的隊伍，不同部門的工作性質十分不同，認為要小心考慮、必須三思有關建議。

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