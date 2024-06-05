六四35周年 警拘4人另帶走5人 「王婆婆」涉23條被捕 (00:01)

警方指，一名68歲女子今日下午在灣仔怡和街公眾地方叫口號，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」被捕。據了解，她為社運常客「王婆婆」王鳳瑤，她當時高呼「平反六四」、「追究屠城責任」、「五大鋼領 缺一不可」等口號。

一名24歲男子及一名69歲女子今日晚上在怡和街公眾地方形跡可疑，人員上前截查期間，該名男子懷疑襲擊兩名警務人員，兩人分別涉嫌襲擊警務人員及在公眾地方行為不檢被捕。據了解，女子為法庭旁聽席常客「姨婆」及其「姨甥」，前者當時手持一本《香港國家安全法解讀》，與在場市民合照，後者混亂期間曾與兩名警方傳媒聯絡隊成員有肢體碰撞

一名23歲男子今日下午在興發街一公園內懷疑襲擊兩名保安員，涉嫌普通襲擊被捕。據了解，他為一名身穿哲古華拉上衣的男子，他當時手持家鄉市集門票入場，其手上持有寫有「社會主義核心價值觀 自由、平等、公正、法治、富強」的紙張。有大會保安包圍男子及打開兩把雨傘遮擋，雙方一度擾攘。所有被捕人現正被扣留調查。

此外，現場另有3男2女，年齡27至88歲，因涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署作進一步調查，他們其後全部獲准離開。據了解，其中一名男子瑞士籍，另一名男子日本籍。

另外，一名男子昨駕駛一輛車牌「US8964」跑車前往銅鑼灣，在東區走廊被警方截停，車輛被指涉非法改裝被拖走。該名車主稱，日間已被兩輛私家車在九龍跟蹤，又指今年可能是最後一年出來，「原因我相信大家都估到」。