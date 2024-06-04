當局擴大性罪行查冊擬涵迎新營搞手 鄧炳強：不時檢討是否改為強制 (21:32)

鄧炳強在會上表示，網上申請平台將於第4季推出，公眾可透過平台遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度、繳交申請費用。除了現時的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，警方計劃在全港6區（北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣）的6間指定警署增設24小時套取指紋服務；查核申請有效期亦會由現時的18個月延長至36個月，預計系統每年可處理至少21萬宗新申請。

鄧炳強表示，局方會不時檢討列表中的罪行，現正檢視法律改革委員會對性罪行的建議，會按需要將罪行列表更新；適當時亦會評估需否將該查核機制改為強制機制。

選委界立法會議員周文港提議可否與大學溝通，要求大學迎新營「搞手」提供性罪行查核紀錄，以確保學生福祉。鄧炳強回應指，相關情況或屬義工服務，將在推出第一階段後，再推出第二階段義工服務，涵蓋相關情況。

新民黨立法會議員李梓敬表示，查核範圍擴大後會有很多人作出查詢，警方工作量增多，問能否利用「智方便+」協助核實身份以完成申請，申請人無需到警署排隊。鄧炳強指，由於被定罪人士的身份核實程序嚴謹，需以10隻手指指模作紀錄，故現時不能透過「智方便+」處理有關申請。