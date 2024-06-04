市民維園散步、看書、亮燈悼六四  警員截查喝止 (21:41)

市民黎先生今（4日）傍晚攜同中日社會研究專家傅高義撰寫的《鄧小平時代》一書，到銅鑼灣及維園一帶散步。他指，今日是六四事件發生35周年，他擔心再過數年後，年輕一輩將忘記事件，因此冀盡少許綿力，「以擦邊球形式，做一些自己的悼念活動」。

黎先生接受本報訪問表示，他在去年六四晚上攜同由64名香港記者撰寫《人民不會忘記》到維園繞場遊走兩圈；今年六四23條已立法生效，有感六四話題已變得敏感，因此不敢再攜同一書本到場，僅攜中共前領導人鄧小平的生平著作到場遊走，悼念事件。他指，小時候曾數次與家人到維園參與六四燭光晚會，近年晚會不再，他去年起改為自行維園一帶悼念。他解釋，他在大學就讀哲學及政治科學，認為六四是近代中國政治史重要事情，作為香港人身同感受，認為記住事件是「應行之事，責任所在」。

65歲楊先生在傍晚8時許到維園噴水池亮起手機燈，至8時半被警方拉起橙帶截查。他在被查前接受本報記者訪問稱，以往近乎每年都會來維園悼念六四，去年亦曾被截查。被問會否擔心被捕，他說：「唔擔心，擔心咩啫，人地都死咗咁多人，當年死咗咁多人，我依家悼念佢有咩問題呀？」楊被截查約10分鐘後獲放行，離開時向記者揮手。

晚上約8時，一名身穿灰色西裝、佩戴灰口罩的男子，在維園噴水池旁長椅亮起手機燈，數分鐘後有警員走近指他涉嫌煽動，並要求關燈。該男子關燈後未有離開，其後有多一隊警員增援並拉起橙帶，約5分鐘後男子獲放行。該男子離開時無回應記者提問，僅稱「我諗你哋睇到啦，我無補充」，無回答是否前來悼念。現場有記者用手機拍攝時忽爾亮起閃光燈，警員隨即要求關燈：「你知唔知你盞燈著咗呀？」

另外，有市民在噴水池旁坐下遭警截停搜查，搜出長條蠟燭和火機，警方攝錄、口述和記下資料後放行。。

曾小姐8時許在維園足球場旁的小徑長椅，閱讀「5月35日」劇本集，被警員上前查問，要求她把用另外一個環保袋，袋好劇本集，並離開維園範圍。

30多歲的may與丈夫及3歲的女兒來到維園默站。她說國安法前每年都會在六四點起燭光，今日則帶來一盆枯萎了的盆栽，稍後亦會把盆栽棄掉，形容如同告別，意指以前的香港已經不見了，就如盆栽一樣死了、完了。

她說一家人將移民英國，今年是最後一年可以來到維園，「如果小朋友長大了問離開香港的原因，就可以告訴她：以前可以做的事，現在是不可以了」，如今維園辦市集的場面可笑。她表示，希望將事件傳達予下一代，「要知道對錯」。她說六四事件發生時自己仍年少，對六四的記憶很大程度是維園晚會燭光，亦屬自己的政治啟蒙，「坦克車應該對付敵人，不是自己人」，又指沒料到到了2019年，警察施放催淚彈對付市民。

在維園外圍，警隊嚴密佈防，有穿黑衣人士遭查。晚上8時許，一名女子穿上寫有羅馬數字「8、9、6、4」黑色上衣，舉起手機燈光短暫拍照，隨即被警員用橙帶圍起截查，之後帶上警車帶走。

在銅鑼灣記利佐治街一帶，由下午至晚上，有超過30多名警察在東角道交界戒備，有途人駐足圍觀。有年輕市民向在場記者問及「今日發生什麼事，為何這麼多警察，是否拍戲」；亦有操普通話及英語遊客，向在場記者查問大批警察戒備原因。