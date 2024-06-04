房屋主任偽造家訪紀錄罪成　被揭有個案早已逝世 (18:10)

女被告李碧琪（現52歲）現已離職，她被控於2020年11月至2021年12月間誤導房署。控方案情指，該名已過身租戶的胞姊供稱，其胞弟於2021年9月14日過世，惟被告上載家訪紀錄顯示她於同年9月27日完成家訪。房署揭發本案後安排另一名男職員重新家訪19個單位。

裁判官裁決指，接納17名租戶與該名已過世租戶的胞姊的證供，指17名租戶均稱只曾接受一名男職員的家訪。辯方提出被告在該些租戶不在家時，訪問了他們的家人，故該些租戶不知道被告的出現，惟官指這只是辯方猜度，租戶的家人沒有理由不通知租戶，故裁定控方成功舉證，裁定當中18項罪名成立。餘一名租戶由於證供不可信，故官裁定其中一罪不成立。

辯方求情指，被告案發時除了家訪外，還有其他公事需要辦理。裁判官問及是什麼公事，辯方表示「都係上班」。裁判官續指，如果被告躲懶，她可能要接受紀律處分或解僱，但是她因為將虛假資料上載才導致本案出現，並指政府是依賴被告的家訪工作以展現政策公允。