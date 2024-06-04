「屠龍小隊」案被告指曾計劃示威現場放炸彈殺警後搶槍 (17:08)

控方指稱，涉案受審6名男被告被指計劃在2019年12月8日遊行設置炸彈和槍殺警員。控方證人彭軍壕供稱，事前一天和吳智鴻到華仁書院斜坡旁，吳拿出12至14包各一公斤重的「ANFO」粉末，樽裝的「HMTD」引爆炸藥，遙控及兩組引爆裝置。然後彭手持電話替吳組裝引爆裝置照明，不久吳指有電池盒溶掉，致電賴振邦求助，賴到場和吳合力裝嵌及於半夜完成，彭解釋「因為我唔清楚組合流程同方法」。

彭補充，吳智鴻等候賴其間告訴彭行動細節，「每個人有唔同嘅角色，唔同嘅野要自己搞掂」，彭負責協助吳取炸彈，張堅順聯絡和接載槍手，賴振邦安排電單車和私家車接送「手足」，吳稱只有自己和「蜘蛛隊」隊長Jack清楚計劃細節。彭表示，12月8日早上吳智鴻、黃振強被捕，Jack宣布行動腰斬。審訊明（4日）續。