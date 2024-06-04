明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「屠龍小隊」案被告指曾計劃示威現場放炸彈殺警後搶槍 (17:08)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，《反恐條例》首案今（4日）續審。屬無名組織的彭軍壕作供談及原訂行動前夕，獲吳智鴻告知翌日殺警的行動部署，吳計劃趁當天民陣在灣仔遊行，待人群途徑軒尼詩道及菲林明道交界，在「屠龍小隊」掩護下在附近擺放大炸彈，再在東行約50米設置小炸彈，之後撤退。彭續指，槍手會在大廈天台觀察小炸彈，「屠龍小隊」、「閃燈隊」和本土民主前線則在街上破壞，當槍手開出第一槍作為信號，吳就會引爆小炸彈，上述三隊繼而攻擊警方，逼他們接近大炸彈，大炸彈引爆後各人就可在警方「殘骸」上執槍。

控方指稱，涉案受審6名男被告被指計劃在2019年12月8日遊行設置炸彈和槍殺警員。控方證人彭軍壕供稱，事前一天和吳智鴻到華仁書院斜坡旁，吳拿出12至14包各一公斤重的「ANFO」粉末，樽裝的「HMTD」引爆炸藥，遙控及兩組引爆裝置。然後彭手持電話替吳組裝引爆裝置照明，不久吳指有電池盒溶掉，致電賴振邦求助，賴到場和吳合力裝嵌及於半夜完成，彭解釋「因為我唔清楚組合流程同方法」。

彭補充，吳智鴻等候賴其間告訴彭行動細節，「每個人有唔同嘅角色，唔同嘅野要自己搞掂」，彭負責協助吳取炸彈，張堅順聯絡和接載槍手，賴振邦安排電單車和私家車接送「手足」，吳稱只有自己和「蜘蛛隊」隊長Jack清楚計劃細節。彭表示，12月8日早上吳智鴻、黃振強被捕，Jack宣布行動腰斬。審訊明（4日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞