海關檢5700萬元私煙 拘一男 (16:56)

海關稅收罪案調查科調查主任陳嘉豪接示，海關追蹤到一個活躍於新界區的走私香煙集團，上周三下午發現集團成員於葵涌打磚坪街一工廈單位內搬運懷疑私煙至停車場的兩部涉案貨車上。海關突擊搜查該工廈單位，於單位內檢獲130萬支懷疑私煙，並拘捕一名37歲男子。被捕人為集團骨幹，負責運送該批私煙，並承租上址單位。關員其後將男子押解到停車場搜車，車上再檢獲約110萬支懷疑私煙。海關跟進調查後，同日搜查元朗丹桂村一鐵皮場，再檢獲1020萬支懷疑私煙。調查發現，私煙集團將私煙混集於正常貨品中，據悉將私煙放於大批貨物中間，外圍再放鞋及紙巾作掩飾。

海關相信，不法分子透過海路及陸路將私煙分批走私到港，其後集中儲存於元朗一個偏遠、隱蔽的鐵皮場內，經重新包裝後再推出市場銷售，其間會將私煙分批存放於不同地方，企圖減低私煙被發現後的損失。海關指，鐵皮場只運作兩周，而私煙主要供應本地市場，當中三成為俗稱「白牌煙」的假冒完稅香煙，另約三成或轉運至煙稅比香港更高的地區，包括澳洲及新西蘭等海外地區銷售。海關已將該批私煙的貨物資料交予海外執法部門跟進，以堵截私煙出口。

據了解，被捕人報稱司機，涉案葵涌工廈單位約600呎至700呎，內擺放懷疑私煙、雜物、包裝工具及倉主個人物品，案件初步未發現有黑社會在背後操控。

海關指，會透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。 海關提醒市民，走私是嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高可被判罰款200萬及監禁7年。