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五旬婦胸口痛入院翌日離世　專家醫生指罕見應駁儀器監測 (16:58)

五旬家庭主婦於2021年底因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，翌日清晨離世，死因研訊今（4日）續。心臟科專家證人、中大醫學院臨床助理教授譚廣明表示，事主有急性心臟病跡象，「可能一分鐘前十分穩定，之後就有變化」，院方應為事主接駁心臟監察儀器持續監測。譚形容，事主急性主動脈剝離是罕見情况，死亡率高達五成，是「好有挑戰性」的病人，他不會怪責醫生曾診斷為心肌梗塞或腸胃問題。

事主潘玉玲2021年12月4日送入瑪嘉烈醫院急症室和內科病房，翌日不治。專家證人譚廣明供稱，解剖報告指事主死於心臟主動脈剝離帶心包積血（或急性大動脈撕裂），從事主送入急症室至內科以來，醫生無明確診斷事主的大動脈問題，亦沒有接受電腦掃瞄等檢查。譚認為，主動脈剝離經常誤診為急性心肌梗塞和腸胃炎，即使院方未及時診斷，對事主存活率無太大關係。

譚引述醫學文獻表示，即使及時診斷事主為主動脈剝離，死亡率非常高；不過主動脈剝離非常罕見，本港每1000個病人中，只有5人主動脈剝離，其中只有一人因此死亡。裁判官關注，醫學上是否有方法及早診斷為主動脈剝離。譚回答，目前科學研究沒有其他方法診斷，依賴醫生的臨床發現。

譚提到，事主入院後沒有接駁心臟監察儀器，職員每隔4小時檢查維生指數，「4小時之中，會不會有任何改變無被醫護偵測呢？」譚認為，事主有急性心臟問題，應放在緊密觀察的環境和接駁儀器，每4小時檢查一次實在較疏，難以觀察臨床變化；根據國際指引，事主應該接駁儀器和持續檢查心電圖。

早前證供指，醫生認為事主兩肺之間的縱膈腔相隔7.5厘米，左右手臂量度的血壓相差不足20，不足以診斷為主動脈剝離。譚廣明強調「數字係死，人嘅判斷應要靈活少少」，例如日本採用縱膈腔標準為6厘米以上，基於病人身型可以採用不同標準，醫生仍可以考慮主動脈剝離。聆訊明（5日）續。

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