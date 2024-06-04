警續於銅鑼灣佈防　有人悼六四被帶走　外國領事赴維園 (21:07)

旺角方面，社運人士「女長毛」雷玉蓮晚上7時許到旺角朗豪坊誦經唸佛。她到場時，先有警員上前提醒她有國安法正生效，雷亦承諾不會叫口號。她雙十合十，圍繞朗豪坊外的雕像，時而轉動佛珠，時而跪地叩頭，至晚上8時離開。她誦經期間，附近有十多至二十名軍裝及便衣警戒備，有警員在場錄影。

一名長者下午於東角道手持紙牌默站，紙牌上寫有「念89」及「悼64」字眼。警員上前警告，指該名長者的行為已構成公眾地方行為不檢及擾亂公眾秩序。舉牌長者隨後收回標語，警員上前拉起橙帶，並帶長者登上警車。至下午5時許，警員於銅鑼灣崇光百貨外截查一名女子，其後帶走女子。維園內則有一名身穿黑色哲古華拉上衣的男子手持「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」門票入場，他同時持有寫上「社會主義核心價值觀 自由、平等、公正、法治、富強」的紙張。有大會保安包圍男子及打開兩把雨傘遮擋，雙方擾攘，引起市民及傳媒拍攝，警員及後到場拉橙帶。男子被多人合力抱起，帶至警方在維園近銅鑼灣出入口的帳篷，最終被帶上警車離去。該名男子則稱「咩都冇做過」。

至於維園足球場內的「第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」則繼續舉行，入場人士均需安檢，有入場人士被取出書籍檢視，保安人員稱「你知有書籍比較敏感少少」。有長者參加者對於安檢感不滿，「又不是搭飛機，不用吧」。她說自己居住的西環亦有警察巡邏，「冇幾遠又一個警察，我不知道甚麼事」，記者補充今日是六月四日，她則說「哦，那就有關聯，我沒想起，我那邊新華社，這個日子（佈防）更嚴重」。她說知道過往維園有六四晚會，但自己沒有參與，「已經老人家，還想怎樣？怎樣都好啦，生活過得去就算啦」。

操普通話的中三生袁同學與母親到場，她說從網上得知嘉年華，留意到警員巡邏，相信可以維持社會秩序，避免不法分子混入。她說沒有聽說過六四事件及燭光晚會，但希望未來繼續舉行家鄉市集，了解不同地區食物與文化。有出售廣西小吃的參展商稱，今日沒下雨，人流較昨日多。被問到警方佈防，她稱「冇喎冇喎，我們只負責賣東西」，「同樣熱鬧怎會影響這裡？」重申天氣是影響銷情的主要因素。

朱江瑋商店派蠟燭悼六四 警到場後收起

前民主派區議員朱江瑋原定於其商店「如一」派蠟燭悼念六四。10多名便衣警於下午近2時在朱江瑋商店「如一」所在的商場地下聚集，其後進入商場包圍該店，約4至5名警員進入店內，其餘警員在店外駐守，亦將在場記者趕至商場另一走廊，禁止拍攝。記者向便衣警員查詢所屬部門，對方稱「總部，警察總部」，無回應是否國安處人員；被問調查內容，警員稱「我都要調查，我唔知呀」。

店內原本擺放一疊「自由六月」明信片及膠紙售賣，收銀機旁亦放置一排電子蠟燭，在警方調查後已不在。朱江瑋向記者稱不受訪，僅說「暫時無事」，會繼續開店。被問警員有否表露來自哪個部門，他說「唔講得你就知啦，唔講得」；至於調查內容、電子蠟燭和明信片是否被收走、會否繼續派發，他亦稱不能回應。

由前區議員黃文萱開設的「獵人書店」日前被軍裝警員包圍並截查出入人士。獵人書店今日如常營業，店內繼續有售「自由六月」明信片，亦以6.4元發售蠟燭。店員Wayne向記者說，今午離開店舖時曾被便衣警員截查和登記身分證，警員稱來自深水埗警區，指他行跡可疑、行爲異於常人，故截停問話。他說今早亦有兩名操不純正廣東話的中年男子到店內閒逛拍片，店員向對方查問，該兩名男子拒認拍攝便轉身離開。

市民陳先生在書店買了蠟燭，說「我行過見到蠟燭幾靚我咪買，佢日日賣，我日日都可以買」。被問會否擔心悼念六四有風險，他說「無得擔心」，「大家唔好當佢（今日）有咩特別，正常嘅一日，要做自己想做嘅嘢。」

保安局長鄧炳強出席立法會保安事務委員會後，被問及昨日（3日）警方於銅鑼灣一度帶走行為藝術家三木的原因，鄧炳強未有回應。特首李家超今早出席行政會議前，亦被問及能否公開悼念六四，或到維園燃點燭光，李家超重申任何公眾活動必須守法，同時要小心議題被人騎劫及借題發揮去「搞事」。