朱江瑋商店派蠟燭悼六四　警到場後停派　銅鑼灣續有警員佈防 (17:49)

一名長者下午於東角道手持紙牌默站，紙牌上寫有「念89」及「悼64」字眼。警員上前警告，指該名長者的行為已構成公眾地方行為不檢及擾亂公眾秩序。舉牌長者隨後收回標語，警員上前拉起橙帶，並帶長者登上警車。至下午5時許，警員於銅鑼灣崇光百貨外截查一名女子，其後帶走女子。

10多名便衣警於下午近2時在朱江瑋商店「如一」所在的商場地下聚集，其後進入商場包圍該店，約4至5名警員進入店內，其餘警員在店外駐守，亦將在場記者趕至商場另一走廊，禁止拍攝。記者向便衣警員查詢所屬部門，對方稱「總部，警察總部」，無回應是否國安處人員；被問調查內容，警員稱「我都要調查，我唔知呀」。

店內原本擺放一疊「自由六月」明信片及膠紙售賣，收銀機旁亦放置一排電子蠟燭，在警方調查後已不在。朱江瑋向記者稱不受訪，僅說「暫時無事」，會繼續開店。被問警員有否表露來自哪個部門，他說「唔講得你就知啦，唔講得」；至於調查內容、電子蠟燭和明信片是否被收走、會否繼續派發，他亦稱不能回應。

由前區議員黃文萱開設的「獵人書店」日前被軍裝警員包圍並截查出入人士。獵人書店今日如常營業，店內繼續有售「自由六月」明信片，亦以6.4元發售蠟燭。店員Wayne向記者說，今午離開店舖時曾被便衣警員截查和登記身分證，警員稱來自深水埗警區，指他行跡可疑、行爲異於常人，故截停問話。他說今早亦有兩名操不純正廣東話的中年男子到店內閒逛拍片，店員向對方查問，該兩名男子拒認拍攝便轉身離開。

市民陳先生在書店買了蠟燭，說「我行過見到蠟燭幾靚我咪買，佢日日賣，我日日都可以買」。被問會否擔心悼念六四有風險，他說「無得擔心」，「大家唔好當佢（今日）有咩特別，正常嘅一日，要做自己想做嘅嘢。」

保安局長鄧炳強出席立法會保安事務委員會後，被問及昨日（3日）警方於銅鑼灣一度帶走行為藝術家三木的原因，鄧炳強未有回應。特首李家超今早出席行政會議前，亦被問及能否公開悼念六四，或到維園燃點燭光，李家超重申任何公眾活動必須守法，同時要小心議題被人騎劫及借題發揮去「搞事」。