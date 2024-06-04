明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

朱江瑋商店派蠟燭悼六四　警到場後停派　銅鑼灣續有警員佈防 (17:49)

今日是六四35周年，前民主派區議員朱江瑋原定今日於其旺角商店派發蠟燭。下午近2時，10多名便衣警員包圍該店並入內調查，約15分鐘後離開。原本放置在收銀處的一排電子蠟燭，及售賣的「自由六月」明信片和膠紙，在警員離開後已不在。朱江瑋向記者稱不受訪，僅說「暫時無事」。而在銅鑼灣，則繼續有大批警員於維園一帶街道佈防，下午有人於東角道一帶持紙牌悼念六四，其後被警方帶走。

一名長者下午於東角道手持紙牌默站，紙牌上寫有「念89」及「悼64」字眼。警員上前警告，指該名長者的行為已構成公眾地方行為不檢及擾亂公眾秩序。舉牌長者隨後收回標語，警員上前拉起橙帶，並帶長者登上警車。至下午5時許，警員於銅鑼灣崇光百貨外截查一名女子，其後帶走女子。

10多名便衣警於下午近2時在朱江瑋商店「如一」所在的商場地下聚集，其後進入商場包圍該店，約4至5名警員進入店內，其餘警員在店外駐守，亦將在場記者趕至商場另一走廊，禁止拍攝。記者向便衣警員查詢所屬部門，對方稱「總部，警察總部」，無回應是否國安處人員；被問調查內容，警員稱「我都要調查，我唔知呀」。

店內原本擺放一疊「自由六月」明信片及膠紙售賣，收銀機旁亦放置一排電子蠟燭，在警方調查後已不在。朱江瑋向記者稱不受訪，僅說「暫時無事」，會繼續開店。被問警員有否表露來自哪個部門，他說「唔講得你就知啦，唔講得」；至於調查內容、電子蠟燭和明信片是否被收走、會否繼續派發，他亦稱不能回應。

由前區議員黃文萱開設的「獵人書店」日前被軍裝警員包圍並截查出入人士。獵人書店今日如常營業，店內繼續有售「自由六月」明信片，亦以6.4元發售蠟燭。店員Wayne向記者說，今午離開店舖時曾被便衣警員截查和登記身分證，警員稱來自深水埗警區，指他行跡可疑、行爲異於常人，故截停問話。他說今早亦有兩名操不純正廣東話的中年男子到店內閒逛拍片，店員向對方查問，該兩名男子拒認拍攝便轉身離開。

市民陳先生在書店買了蠟燭，說「我行過見到蠟燭幾靚我咪買，佢日日賣，我日日都可以買」。被問會否擔心悼念六四有風險，他說「無得擔心」，「大家唔好當佢（今日）有咩特別，正常嘅一日，要做自己想做嘅嘢。」

保安局長鄧炳強出席立法會保安事務委員會後，被問及昨日（3日）警方於銅鑼灣一度帶走行為藝術家三木的原因，鄧炳強未有回應。特首李家超今早出席行政會議前，亦被問及能否公開悼念六四，或到維園燃點燭光，李家超重申任何公眾活動必須守法，同時要小心議題被人騎劫及借題發揮去「搞事」。

相關字詞﹕編輯推介 六四 鄧炳強 朱江瑋 黃文萱

上 / 下一篇新聞