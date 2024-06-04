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「屠龍小隊」案　認罪被告稱同謀欲用空尖彈 (14:31)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，成引用《反恐條例》控告的首案。案件今日（4日）進入第27天審訊。已認罪的控方證人彭軍壕作供稱，涉案同謀吳智鴻曾吩咐他保管3支槍和子彈，吳講過將要在「大行動」用空尖彈，空尖彈的殺傷力大得多，而普通子彈的穿透力較大，另亦會準備炸藥。吳告知彭，「屠龍小隊」屆時會負責護送吳安置炸彈，之後吳就會引爆炸彈，彭則負責「做哨兵睇水」。

彭軍壕今在高院接受主問談及，2019年11月與被告賴振邦入城大及浸大，彭見到城大宿舍有「所謂兵工廠」；賴當時為竊取的化學原材料拍照，玻璃樽上貼有骷顱骨標誌，彭估計是有毒物質。彭庭上認出有關相片。控方引述，吳智鴻曾以信息表示「上次入lab好似有支硫酸」，賴回覆「啲料係哂Bobby到」，賴供稱是吳指示入實驗室取材料，應該用以製作炸彈。

彭引述吳指，賴和懂得製作炸彈的人同月月底「搞好咗」炸彈及遙控裝置，遂叫彭一同前往賴的維修電話店「3C工作室」測試，他們在後樓梯間把TATP粉末放在裝置發熱線上，然後撥去連接的手機，吳見狀謂試爆成功。彭稱不清楚裝置來歷，他說吳或賴有拍片。影片可見，裝置試爆發出火光。一兩天後吳再與彭到訪店舖，吳想了解裝置，他用焊筆「焫」舊款電話，並與「煉金術師」通電話商討整炸彈的價錢。

11月27日晚，吳指示彭到沙田從一名男維修員手上領取一個紙袋回家，彭稱在車上發現袋中有3支槍，但他家有小童不便存放，加上擔心危險，於是他私自把槍放在摩星嶺橋底隱蔽處。12月1日，吳吩咐彭將一支「吉槍」交給一人，由上述男維修員「馬修」在旺角代收。同日，吳再叫彭取一支槍、一個彈夾及所有普通子彈給他，彭卻預留了部分子彈才交還吳，吳把兩個密實袋裝妥的空尖彈給予彭。

兩日後，吳於晚上召彭出來與「屠龍小隊」和「閃燈隊」見面，他們在荃灣的糖水店會合後，再和賴振邦去酒吧。彭形容吳在酒吧「黐埋」屠龍隊長和軍師，應該商討行動，賴提到閉路電視可能收音，故不想傾談。

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