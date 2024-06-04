小西灣邨瑞樂樓電表房冒煙　全幢大廈停電　政府開放臨時庇護中心 (18:52)

居住12樓徐生表示，事發時聽到一聲巨響，隨後發覺有濃煙湧上，到樓下了解時始知全幢大廈停電，故決定留在公園等候。

東區民政事務處今晚已開放小西灣社區會堂（香港小西灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下）作臨時庇護中心予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

港燈發言人表示，今晨約5時許，位於小西灣邨瑞樂樓地下的客戶電掣房發生火警。港燈在變電站內的保護系統即時發揮作用，並隔離發生故障的客戶供電裝置。由於客戶供電裝置出現故障，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。港燈得知事故後隨即派出工程人員到場協助。

消防員將火救熄後，港燈工程人員立即全面檢查現場的港燈供電設備。確認一切正常後，在早上7時39分恢復港燈的電力供應。但由於瑞樂樓內部分屬於客戶的供電裝置在火警中損毀，影響大廈住戶暫時未有電力供應。除瑞樂樓外，小西灣邨其他樓宇，均沒有受今次事件影響。

港燈指，據了解，屋邨管理公司已安排電力承辦商搶修瑞樂樓自身的電力設備，港燈工程人員亦已和負責屋邨管理的房屋署人員制訂如何向瑞樂樓提供臨時電力供應方案，並可望在今日傍晚前完成港燈一方提供臨時電力的相關工程，準備為瑞樂樓住戶提供臨時電力供應。

受影響的瑞樂樓住戶何時可以獲得臨時電力供應，要視乎負責客戶方搶修的電力承辦商的工程進度。港燈工程人員會全程在場配合，並提供所需協助。