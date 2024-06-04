小西灣邨瑞樂樓電表房冒煙　全幢大廈停電　房署：總掣房對上單位裝修期間漏水 (20:07)

居住12樓徐生表示，事發時聽到一聲巨響，隨後發覺有濃煙湧上，到樓下了解時始知全幢大廈停電，故決定留在公園等候。

東區民政事務處今晚已開放小西灣社區會堂（香港小西灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下）作臨時庇護中心予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

港燈發言人表示，今晨約5時許，位於小西灣邨瑞樂樓地下的客戶電掣房發生火警。港燈在變電站內的保護系統即時發揮作用，並隔離發生故障的客戶供電裝置。由於客戶供電裝置出現故障，因此瑞樂樓的電力供應於5時52分中斷。港燈得知事故後隨即派出工程人員到場協助。

消防員將火救熄後，港燈工程人員立即全面檢查現場的港燈供電設備。確認一切正常後，在早上7時39分恢復港燈的電力供應。但由於瑞樂樓內部分屬於客戶的供電裝置在火警中損毀，影響大廈住戶暫時未有電力供應。除瑞樂樓外，小西灣邨其他樓宇，均沒有受今次事件影響。

港燈指，據了解，屋邨管理公司已安排電力承辦商搶修瑞樂樓自身的電力設備，港燈工程人員亦已和負責屋邨管理的房屋署人員制訂如何向瑞樂樓提供臨時電力供應方案，並可望在今日傍晚前完成港燈一方提供臨時電力的相關工程，準備為瑞樂樓住戶提供臨時電力供應。

受影響的瑞樂樓住戶何時可以獲得臨時電力供應，要視乎負責客戶方搶修的電力承辦商的工程進度。港燈工程人員會全程在場配合，並提供所需協助。

房屋署表示，小西灣邨瑞樂樓地下總掣房今日清晨發生一宗火警，火勢很快受控，事件中無人受傷，但全座大廈電力供應中斷。經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正進行裝修工程，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施因而嚴重受損，導致電力供應中斷。

房屋署即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動，盡快協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶。房屋署並立即安排維修承辦商及聯絡香港電燈公司，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓。房屋署正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，以及盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。

瑞樂樓共有590多戶居民。房屋署特別安排職員探訪有特殊需要的住戶，並在地下設置查詢櫃檯、派發樽裝水、與水務署安排水車到場提供清潔飲用水、聯同東區民政事務處及關愛隊派發午飯及晚飯、安裝臨時照明等。東區民政事務處亦已開放小西灣社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用。房屋署會繼續密切監察事故的進展，並適時向受影響居民提供進一步的協助。