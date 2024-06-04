京港及滬港直通車改以高鐵取代　首增臥鋪「夜發朝至」 (11:31)

國鐵集團宣布新安排，今次屬本港往返內地的高鐵首設臥鋪，高鐵「動臥列車」由2個二等座車廂、13個動臥車廂、1個餐車組成，列車座位數目增至600個。往來紅磡至上海及北京西站的高鐵將由本月15日起通車，逢周五至周一開出，以「夜發朝至」方式行車，以北京西站前往本港西九龍站的D909次列車為例，將會於晚上8時13分開車，翌日早上8時47分抵港；至於上海虹橋往香港的D907次「動臥列車」會於晚上8時15分由上海出發，翌日早上7時29分抵達香港西九龍站。「動臥列車」的每週開行數量會由以往直通車的14列，增至現時的16列。「動臥列車」車票將於6月5日中午12時起開售。

特首李家超出席行會前亦交代有關安排，他指政府會一直與內地相關單位及兩地鐵路營運機構緊密聯繫，進一步發揮高鐵香港段及全國高鐵網絡互聯互通的優勢，而今年首5個月，高鐵香港段平均每日接載近7萬人次，較疫前增加一半，顯示高鐵香港段使用量不斷提升。