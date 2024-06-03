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「劍齒虎」裝甲車停崇光門外 六四前夕維園警察佈防 (20:36)

明日是六四事件35周年，銅鑼灣一帶警力加強，傍晚時份過百名警員佈防，單在崇光百貨門外已有約50名警員駐守，至晚上8時未見有市民在六四前夕到場悼念。

維園內外今日警力有所加強，銅鑼灣一帶目測有過百名警員佈防，各主要路口均有警員站崗，單在崇光百貨門外已有約50名警員駐守，「劍齒虎」裝甲車亦在場戒備。有警員截查在場記者，登記所屬媒體及身分證，更查問部分人的居住地區，解釋需要知悉採訪媒體名單。

至於維園內，由各同鄉社團舉辦的「第二屆家鄉市集嘉年華」繼續舉行。下午約有50名警員在維園佈防，分為3至4人一組，駐守銅鑼灣和天后出入口，以及在通道巡邏。嘉年華會場內，亦有便衣及軍裝警員巡邏。

各同鄉社團均有動員會員參與嘉年華，深圳社團總會大鵬同鄉會會長何志強今日率領約50人到場，他表示眾人是自發性質，稱雖然天氣欠佳，會場仍然人山人海。他說不擔心有人在六四示威，強調將盡本份支持活動，「其他嘢唔到我哋理」。

今日下午一直下着毛毛細雨，多名市集檔主表示，人流明顯減少，生意受到影響。場內售賣青島啤酒的負責人呂小姐表示，至今生意額約2至3萬元，較預期好，但今日只有昨日約三分之一到一半。售賣粟米汁的怡加新公司負責人陳先生稱，今日天雨令人流減少約6成，希望最終會期有6位數收入。

相關字詞﹕劍齒虎裝甲車 六四 維園 嘉年華 六四35周年

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