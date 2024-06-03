恒大生認暴動囚17個月　官：順利畢業表現堅韌 (17:28)

被告盧靖婷（現23歲，下同）在宣判後飲泣拭淚，以及向到庭支持的親友揮手。同案兩被告范紫雪及杜美宜（同23歲）早前被裁定罪脫。

暫委法官彭亮廷判刑指，從隧道附近閉路電視片段可見，案發時盧靖婷的黑衣服上有白色商標，而且她身形略胖，容易辨認。彭官提及，當他就另外兩被告裁決時，指出在閉路電視片段辨認到盧的身影，及後盧的法律代表稱事前不知道有此重要證據。彭官遂認為，盧並非在有力證據下才選擇認罪，反映她基於悔意才認罪。

彭官又指，盧於2019年9月入讀恒大，在司法程序的籠罩下完成學位課程，沒有因被起訴便自暴自棄，故認為她的堅韌表現能難可貴。法庭接納盧現身暴動現場少於兩分鐘，藉現身以支持暴動，認為量刑起點為2.5年。考慮盧認罪、候審期間受到煎熬的因素可予減刑，判她入獄17個月。

案情指，案發日之前有人在網上發起「破曉行動」，呼籲公眾封鎖香港各區道路和破壞設施。當日清晨時分，有30至40人從恒大方向闖入大老山隧道收費廣場堵路與破壞。一輛警車很快駛達現場並展開拘捕行動，盧隨示威者沿天橋跑回恒大，跑到行善里時被警員抓住外衣，令她跌倒。約20人折返試圖營救不果，最終逃去，盧當場被捕。破壞事件導致隧道公司損失3.1萬元。