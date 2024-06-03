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文體旅局推「好客之道」運動　楊潤雄信「香港人本身個基因都係好客」 (17:06)

文化體育及旅遊局今（3日）舉行「好客之道」運動啓動禮。局長楊潤雄形容今次運動主要是「精神上推動」，鼓勵各界以正確態度、好客態度去歡迎旅客。教育局就將向學校提供一系列相關學與教資源，並鼓勵學校舉行與「禮貌」相關的學習活動。18區民政事務處則會在地區宣傳及籌備活動，推動市民積極參與「好客之道」運動。

楊潤雄表示，過去從不同平台見到有不禮貌地對待旅客的個別個案，形容一小撮害群之馬破壞香港形象，故相關政策局由今年初起討論籌備推廣「好客之道」的工作，相信可透過運動提醒社會各界保持好客精神。他稱，旅發局上周已與業界聯絡，亦提供培訓短片，不同代表均稱會配合好客之道運動推出各項活動。

楊潤雄亦表示，旅發局今日亦會推出新的宣傳影片，宣傳「行多一步、好客之道」，亦會進一步招攬更多市民成為「旅遊義工」，尤其是青年人，以在旅客諮詢中心分享各旅遊主題知識及建議。他指出，推動好客之道是長期工作，並非要在短期內達到具體指標，當局亦無額外向參與的部門撥款。他認為，顧客可感受到真誠，並非一定要有「硬表現」如鞠躬等動作，「我有信心嘅，我哋香港人本身個基因都係好客，我哋都係禮貌......大家互相提點，我哋會做得更好」。

被問到有國家會推出專門吸引旅客的措施，例如韓國提供免費高速Wi-fi，香港會否仿傚並提出具體措施，楊潤雄認為，並非提供免費措施或活動就等於好客，認為當局「睇緊更高層次」，推動社會各界在服務旅客時「多行一步」，讓旅客在港有更好體驗、感受到熱情，又指本港盛事活動亦可吸引旅客。 對於有指業界人手緊絀難免態度較差，楊潤雄認為每個行業都會遇到其獨特問題，舉例稱在政府工作亦十分繁忙及有壓力，但在面對客人時都要展示好客及友好的一面、提供優質的服務。

相關字詞﹕編輯推介 楊潤雄 好客之道

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