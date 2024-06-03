五旬婦胸口痛入院翌日離世　丈夫質疑無駁心臟監察儀　醫生指無需要 (15:53)

事主潘玉玲（終年57歲）2021年12月4日下午5時送入瑪嘉烈醫院急症室，晚上8時轉至內科病房，翌日早上7時死亡。事主丈夫孫智聰供稱，妻子2017年患上子宮內膜癌，生前無不良嗜好。事發於12月4日下午，妻子反映胸口痛和叫救命，疼痛程度猶如「被雷劈」，孫遂替妻子叫白車。孫表示，妻子曾在急症室吐出「脷底丸」藥片，基於疫情關係，他無法陪同妻子上內科病房，但他「千叮萬囑」向醫護反映妻子胸口痛。

孫智聰指12月4日晚上，妻子在WhatsApp發信息表示疲倦，感覺胸口痛和背痛，並曾兩次嘔吐。兩人最後一次於翌日凌晨通信息，妻子著他找人幫忙祈禱。至凌晨6時，孫收到院方來電，醫生表示已注射11支強心針，仍搶救無效。後來，孫稱留意到妻子牀邊有心臟監察儀器，「突然有靈感」問醫護如何發現妻子的異樣，始知道妻子無接駁監察儀器。

時任瑪嘉烈醫院內科駐院醫生何皓琳於12月4日晚上診治事主，何表示事主患有心悸，左右手臂量度的血壓相差超過20，懷疑有慢性心瓣問題，但無急性心肌梗塞跡象。裁判官問，假設為事主接駁心臟監察儀器，可以持續監察心跳、血壓等維生指數，為何沒有這樣做？何回答，接駁儀器僅適用於心律不正、患急性心肌梗塞或神智不清的病人；事主不符合上述條件，毋須接駁儀器。聆訊明（4日）續。