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「屠龍小隊」案　控方證人稱曾赴台灣「軍訓」學用槍及製汽油彈 (14:52)

《反恐條例》首案「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，今（3日）於高院進入第26天審訊。控方證人彭軍壕作供憶述赴台軍訓時用槍三天，其中兩天在高架橋下射靶，以及學習製造汽油彈和鋁熱彈對付裝甲車，「但學唔學到就唔清楚」。彭提及，涉案吳智鴻製作鋁熱彈擲向荒廢的電單車，令車著火融化；吳又與被告賴振邦討論逼政府妥協，而且在遊行用上炸彈，但彭稱「我唔會刻意同佢哋傾任何嘢」、「我鍾意自己一個人」。

認罪的彭軍壕表示已閱讀免予起訴書，取得法律意見及確認內容。彭主問下稱早於2014年社運期間認識吳智鴻，得知被告許湛榮為他的左右手；吳是激進組織「鐵馬組」的頭號人物，該組織會衝擊警方防線，成員包括許湛榮。彭應吳的招攬加入鐵馬組。社運平息後，兩人鮮有聯絡。

彭供稱，至2019年6月，吳智鴻問過他有否參與示威，再於7月21日元朗西鐵站事件後「吹大雞」，計劃入元朗「搵鄉黑覆桌」報仇，吳提供戰術背心和行山仗等給彭。同月27日，彭跟隨吳、曾參選區議員的「大舊」劉偉德，以及屬於網媒「PPPN」兼示威隊伍「蜘蛛隊」隊長Jack去元朗破壞。吳告知彭，「大舊」發起新的無名組織，亦是金主統籌，吳、彭、許湛榮和Hans四人是組織的其中一隊。

彭續指，至同年8月底，吳跟彭、許湛榮和Hans等人在旺角卡啦OK開會，屠龍小隊的黃振強亦在場；他們商討即將進行「大行動」，以及前往台灣軍訓。吳又說，若辭職會由「大舊」支付代通知金，他們會是第三批接受退役陸戰隊員安排軍訓者，吳強調訓練很辛苦，不要當作旅行。

彭表示，吳因應軍訓建立名為「台灣按摩旅行團」群組，吳、彭、許湛榮、賴振邦、被告張銘裕等在9月中到彰化軍訓兩周，由「常先生」教以真刀攻擊、以氣槍練習搶槍及用手槍射靶，另一人指導他們搏鬥。軍訓亦包括做體能、跑步、游泳，以及加強反應能力的訓練。控方追問實質是甚麼訓練，彭回答即是健身舉重之類。

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