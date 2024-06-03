貨車司機涉青沙公路撞斃工人否認危駕　官質疑控方資料不足 (14:33)

案發時59歲的被告張惠森，被控於2022年5月24日，在青衣青沙公路里程18.2E（往九龍方向）附近，危險駕駛一輛中型貨車，導致TUMAMAO Donato B.死亡。

控方開案陳辭指，青沙公路是雙線單程公路，案發時涉案路段左一線封閉作路面重鋪工程，二線可行車。道路沿途有交通標誌，示意司機行車線因道路維修工程封關，車速限制改為每小時50公里。

案發當日淩晨3時18分，死者受僱為助理公路保養監督，他身穿反光衣、頭帶黃色頭盔，站在一線與二線的交界處，靠近二線的左側；而被告駕駛的車輛則以時速63公里順着二線行駛，駛過意外地點時左邊車身撞到死者，碰撞前沒有響號，碰撞後亦未有停下，繼續駛往南灣隨道。

死者及後昏倒在一線地上，送往仁濟醫院後於4時33分被證實死亡。驗屍報告指，死因為猛力造成的嚴重鈍傷以致身體多處受傷，其中頭部及左胸等傷勢較為嚴重。被告於同日被捕，警誡下稱當時有留意到一線因維修工程而封閉，但經過時沒有聽到異常的聲響或感到異常震動。