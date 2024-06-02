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土瓜灣男子昏迷手推車送院不治　重案組拘3人涉非法處理屍體 (23:37)

土瓜灣今午（2日）發生命案。有途人在土瓜灣道一幢工廈出入口，發現一名男子昏迷倒卧在一輛手推車上，上方再蓋着一張被。該男子送院搶救後不治。警方經深入調查，在工廈一單位，以涉嫌非法處理屍體拘捕3名男子。事件起因及該男子的死仍有待深入調查。

昏迷的男子年約20歲，被發現時已毫無反應，身上有酒氣，接報到場救護員即場為其進行急救，再由救護車送院，惟搶救後證實不治。現場為土瓜灣道94號美華工業中心，今午3時許，警方接獲報案，指工廈地下停車場出入口旁，蓋着一張被的男子昏迷倒卧在一輛手推車上。警員接報到場，安排該男子由救護車送院，惟該男子送院搶救不治，案件暫列有人昏迷。

警方其後在大廈車場出入口拉起臨時封鎖線，並翻查附近一帶閉路電視片段。據了解，閉路電視拍攝到有3名男子，利用手推車將死者由工廈推至停車場出入口旁，其後離開。探員經深入調查後，在工廈一單位以非法處理屍體拘捕3名涉案男子，3人其後被黑布蒙頭、鎖上手銬帶上警車返署扣留調查，案件由九龍城警區重案組跟進。

據悉，死者表面沒有明顯傷痕，其死因仍有待驗屍確定。涉事手推車停在工廈停車場出入口旁，車上有一塊黃色「小心地滑」膠板，手推車旁有一張被，探員其後在手推車套取指模，並拍照存檔。

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