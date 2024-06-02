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女童前露下體　七旬翁涉遊蕩被捕 (21:47)

警方早前接獲報案，指一名男子疑於周三（5月29日）在葵涌石籬商場遊蕩，並向其7歲女兒與她同齡同學猥褻暴露下體，並企圖有所動作，該男子其後逃去。因案件嚴重，警方即展開深入調查，翻查大量閉路電視片段，今午在葵涌區、以涉嫌遊蕩罪拘捕74歲姓張男子，由警員帶署扣查，案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。

據了解，女童在石籬商場補習中心上補習班，早前曾向家長透露，上補習班前，在商場見到一名男子在人群前脫下褲子，並露出下體，女童其後離開，和同學往夾公仔店，惟該男子又再出現，並做出同樣行為，女童即離開往補習社，該男子其後逃去。家長其後與他人提及事件，遂報警求助。

在大隴街的英譽教育昨日facebook貼文，指收到家長通知，於周三（5月30日）下午3時半左右，一名男士在石籬商場對初小學生作出不雅及滋擾行為。有見及此，本校已作出相應措施，並與警方聯絡中，協助找出該名男子。 學生的安全是我們置於首要考量，我們會繼續與相關部門、學校等合作，以確保學生的安全。同時，我們請求各位如果遇見該名男子，請馬上報警，將其繩之以法。英譽教育今晚亦在facebook貼出警方拘捕一名涉案男子的相關新聞，並指多人努力下，快速破案，但如遇到類似情况，仍要挺身而出。

根據香港法例，於公眾地方進行猥褻行為，或遊蕩而令人擔心其安全均屬於嚴重罪行，最高可判監兩年。警方呼籲，任何父母如懷疑其子女遭性侵犯，亦應立即報警。

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