同鄉社團嘉年華攤檔稱人流與去年相若　不擔心六四當日銷情受影響 (18:20)

本報記者今午2時許入場，場外及場內人頭湧湧，直至下午5時仍不斷有市民排隊入場。不乏社團及同鄉會組團入場，包括香港惠安同鄉總會、香港泉州市社團聯合總會、香港福建社團聯會等，另紅磡居民服務協會亦有組團入場。

此外，近天后及近銅鑼灣的兩個入口有至少10名身穿戰術背心的警察駐守，多輛警車及「戰術巴士」停泊；場內亦有4名穿戰術背心警員。

有售連花清瘟膠囊的以嶺藥業負責人黃先生表示，今年的人流及銷情與往年相若，形容「一直都有市民入場」，估計今晚是入場的高峰期。被問及會否擔心六四當日的銷情，他說去年維園附近每隔約100米均有警員駐守，加上去年只有數名市民在銅鑼灣港鐵站附近悼念六四，未有進入會場「阻住做生意」，故不擔心生意受影響。他續指，「悼念、紀念乜都好喇，呢啲人之常情」，加上「香港講法治、講道理」，最重要是員工的人身安全。

香港中山社團總會秘書蕭女士表示，估計今日的人流及銷情較往年同期多約一成，人均消費約60至70元，首兩天展期最暢銷的產品為中山蘆兜糉及罐頭豆豉鯪魚。至於會否擔心六四當日的銷情，她稱去年未見有人入場悼念，相信今年都不會有，笑言「我哋只是做生意」。

推出5元一包碌柚皮及東莞米粉的香港東莞社團總會義工負責人吳先生表示，去年展覽反應很好，今年的入貨量較去年多6至7成，銷情亦較去年多近4成。被問及會否擔心六四當日的銷情，他稱「呢啲我哋就唔方便答」。

市民張小姐表示，暫花費約500元購買不同特色土產，稱入場只為感受熱鬧氣氛，「我們沒有注意價錢」。被問到知否以往維園會舉辦六四晚會，她坦言以往未有理會六四當日維園會舉辦什麼活動，認為若只是悼念，「呢啲自由我諗無問題嘅，佢想表達啲咩，咪過嚟表達囉」。