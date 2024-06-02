疫情間住宅人均用水量上升　水務署擬設「慳水特攻隊」 (15:00)

水務署人員接受《政府新聞網》訪問談及維護水質及推廣惜水的工作，稱署正加強管理水管爆裂和滲漏，以減少用水流失，又會擴大使用次階水作非飲用用途，並推展海水化淡工程，確保香港即使遇上旱情，仍能維持供水穩定。

監控水質方面，水務署指，全港20間濾水廠採用三層水質監測系統，第一層是在線水質監測系統，利用水質監測儀器24小時自動監測不同濾水過程的水質；第二層是現場主要控制測試，工作人員在濾水廠即場檢測濾水過程的主要水質參數；第三層是全面水質監測，化驗室人員會定期抽取不同處理階段的水樣本，作詳細的物理、化學、細菌、生物和輻射分析。

水務署亦會在有過多藻類生長的水塘，投放約30萬條鯿魚、大頭魚和鯪魚魚苗，利用不同魚類的攝食特性清除水藻，維持生態平衡。水務署漁務技工則會按時利用刺網捕魚，記錄水塘魚類的種類、數量、大小等信息，了解其變化趨勢，也會遙控無人船到不同監測點抽取水樣，作恆常水質監測。