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垃圾徵費｜謝展寰：或考慮按整幢大廈計算 (13:31)

政府暫緩原定8月1日實施的垃圾徵費。對於在優化措施時會否考慮不再按袋收費，而是按量收費，環境及生態局長謝展寰稱，較少地方採用原本的按袋收費，又指台北在推行垃圾收費時以整幢大廈計算用袋，而非逐戶計算，認為可解決不少現時「先行先試」計劃中面對的問題，例如前線清潔工毋須再分開指定袋和普通膠袋，以及因分袋出錯而負上法律責任。他重申，在考慮優化垃圾徵費時，希望相關員工能容易跟從，以及市民容易接受和實行。

被問到若改為按整幢大廈收費會否令失去減廢誘因，謝展寰在無綫節目《講清講楚》表示，文化和法例結合是減廢的最佳方法，亦擔心側重法例會有反效果，稱當大家認為應該減廢時，未有遵從措施減廢的住戶會變得不負責任，業委會也會思考如何減少垃圾支出。謝續說，當初設計垃圾徵費時，希望有較理想的做法，故試行按袋收費，但在試行時發現有不少實質困難。

他表示，會考慮延長「綠在區區」的營業時間3小時，冀最快下月能做到。至於購物券，他說正考慮與超級市場或其他方式合作，稱「綠綠賞」禮物機受市民歡迎，惟有人反映禮物種類不多，而且購物機需租用，亦涉及維修和運作費，如果將相關費用轉移至購物券，費用折現後，政府毋須額外花費太多，對市民實質益處更大，希望今年內能推出。

另外，謝展寰說，仍在計算加大配套後的成本，強調投入值得，相信回收率可提升，例如希望由目前約32%回收率在短時間內升至約35%，形容倘能達到目標，將會是減廢的「強心針」。

相關字詞﹕編輯推介 謝展寰 環境及生態局 垃圾徵費

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