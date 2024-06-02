垃圾徵費｜謝展寰：或考慮按整幢大廈計算 (13:31)

被問到若改為按整幢大廈收費會否令失去減廢誘因，謝展寰在無綫節目《講清講楚》表示，文化和法例結合是減廢的最佳方法，亦擔心側重法例會有反效果，稱當大家認為應該減廢時，未有遵從措施減廢的住戶會變得不負責任，業委會也會思考如何減少垃圾支出。謝續說，當初設計垃圾徵費時，希望有較理想的做法，故試行按袋收費，但在試行時發現有不少實質困難。

他表示，會考慮延長「綠在區區」的營業時間3小時，冀最快下月能做到。至於購物券，他說正考慮與超級市場或其他方式合作，稱「綠綠賞」禮物機受市民歡迎，惟有人反映禮物種類不多，而且購物機需租用，亦涉及維修和運作費，如果將相關費用轉移至購物券，費用折現後，政府毋須額外花費太多，對市民實質益處更大，希望今年內能推出。

另外，謝展寰說，仍在計算加大配套後的成本，強調投入值得，相信回收率可提升，例如希望由目前約32%回收率在短時間內升至約35%，形容倘能達到目標，將會是減廢的「強心針」。