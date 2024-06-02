市建局料10月推中上環導賞團　涵歷史建築、飲食及藝術3主題 (11:18)

其中「歷史與建築」的導賞路線會參觀區內具歷史意義的建築，景點包括中環街市、大館、文武廟，及由市建局進行活化的士丹頓街項目，中區卅間街坊盂蘭會理事長黃勤愛亦會介紹地區盂蘭勝會的特色及當區的變遷；第二條導賞路線涉「飲食與社區風貌」，會參觀嘉咸街市集，及區內一些「老字號」，參加者可邊吃邊逛，而路線的其中一位講解嘉賓，是在嘉咸街項目內售賣新鮮豬肉的材哥，將分享他的日常見聞、街市行情；第三條路線以「藝術文化」為主題，將到訪中上環多個壁畫「打卡」點，亦會於士丹頓街項目，了解活字印刷技藝。

韋志成說，「城蹤遊」連結市建局在中上環不同的市區更新項目，以至區內其他歷史建築，期望可推廣中上環地區百年的中西文化精萃及歷史演變，展現香港的城市活力。他亦期望，「城蹤遊」能達拋磚引玉之效，促進政、商、民三方協力，從政策推動、部門配合、食肆商戶和地區居民的協調和參與，加深市民和旅客對香港的認識。他稱，未來會總結「城蹤遊」在中上環的試行經驗，用作探討在其他具地區特色的社區，如九龍城「龍城」區，以及太子花墟一帶，推出「城蹤遊」的可能性。