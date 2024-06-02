初選案｜湯家驊：外媒對有相當誤解或故意抹黑 (11:07)

對於有意見擔心日後不可再引用《基本法》動議舉行不信任動議或彈劾的投票，要求行政長官離職。湯家驊今（2日）在商台節目《政好星期天》表示，這是錯誤理解，關鍵是否正當合法行使職權，如有人利用基本法的賦權，達到顛覆政權，不論是否對市民有利，無差別否權財政預算案，不屬正當行使公權的做法，應受到法律制裁。

另外，民主思路上月舉辦北京交流團，其間獲港澳辦主任夏寶龍接見。民主思路召集人湯家驊指，透過交流團，向中央官員反映一國兩制有關的調研數據，包括港人身份認同、對憲法和基本義務的認識，以及《港區國安法》對外資影響等。他續說，該調研發現在港外商比較了解香港情况，對《港區國安法》並無負面看法，不過在回到原來國家後會面對很大壓力，亦認為沒有必要就香港情况為中國辯護，擔心會被質疑受中國共產黨賄賂或是間諜，認為西方傳媒和政客在抹黑香港和內地方面「好全面、好到底」，相信難以在一時三刻改變。