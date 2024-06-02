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陳茂波訪美與三藩市灣區​夥伴簽合作意向書　稱中美可合作推動綠色轉型 (10:19)

財政司長陳茂波剛結束訪問美國，他於網誌中表示，今次與三藩市灣區夥伴在3個範疇，包括碳市場發展及可持續金融、推動兩地相互投資和綠色發展，及促進青年交流及人才培訓等方面，簽訂合作意向書或備忘錄，為展開更深入和密切的合作鋪路。

陳茂波於加州柏克萊市出席兩個大型會議，其中一個是以粵港澳大灣區與三藩市灣區的綠色發展、商務和投資合作、人文交流為主題的「中美灣區對話」；另一個是聚焦在應對氣候變化及綠色轉型與發展的「中美地方氣候行動高級別活動」。兩場會議匯聚中美兩地合共200多名代表出席交流討論。

他表示，會議內外，兩地與會者都指出，粵港澳大灣區和三藩市灣區之間有龐大的合作空間，而在應對氣候變化和推動綠色轉型的過程中，兩國在地方層面亦有很多可進一步合作的機遇。

陳茂波認為，要有效應對氣候變化、加快推動綠色轉型及可持續發展，關乎到整個社會及商業活動的調整和轉變，牽涉跨業界、跨地域、多層次的長期合作。他亦表示，兩個灣區有相似也有不一樣的地方，又稱無論來自香港或是一直扎根矽谷的科技公司，都認為兩個灣區機遇處處，有很大興趣在對方的市場接觸新的潛在客戶及探索合作機會。

他又說，兩個灣區在交流綠色發展經驗時，可彼此啟發，產生新角度、新意念，例如加州透過政策框架及措施推動碳市場交易發展，讓相關行業的企業加速落實減碳進程，是值得香港借鏡的地方。

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