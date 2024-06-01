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葉柏強：下月夏季流感高峰H3病毒將重臨　稱強制舉報虐兒條例下按專業判斷不會遭控 (17:30)

流感活躍程度過去一周回落，惟入院率仍高於基線水平。港大兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強表示，冬季流感高峰普通人4月緩和，但至6月仍未有回落跡象，預計7至8月前H1甲型流感將有回落趨勢；踏入夏季流感高峰後，H3流感病毒有機會重臨。不過葉指由於天氣較熱，估計屆時病毒傳播力及殺傷力較冬季流感高峰低；又指噴鼻式疫苗與傳統針劑疫苗效果同機顯著，呼籲家長盡快攜同兒童接種疫苗。

葉柏強今日（1日）在商台《政經星期六》指，西方及本港鄰近地區近日爆發百日咳個案，本地個案亦有增加。他說，本地百日咳個案截至5月共有28宗，較去年全年只有75宗明顯上升，而百日咳大約每3至5年便會出現周期性傳播及感染，預計本港疫情復常後將爆發新一輪感染。

他指，大部分百日咳重症個案均是1歲以下幼童，呼籲家長為小孩接種百日咳疫苗及在其後定時接種加強劑，而懷孕婦女在孕期35周前接種，所產生之抗體可透過胎盤令嬰兒受到保護。

葉亦提醒，百日咳初期病徵與上呼吸道病毒感染相似，包括流鼻水、咳嗽及發燒等，惟百日咳可分三個階段，倘步入次階段「陣發期」時會有嚴重咳嗽，呼吸困難、嚴重嘔吐，甚至臉色轉黑，則盡快求醫以避免延誤醫治令幼童出現抽筋及死亡風險。他又說，針對有日咳的抗生素只有早期有效，若病發後兩三個月才求醫，效果則不顯著。

身兼兒童事務委員會委員的葉柏強又表示，本港虐兒情況過往十年急速惡化，疫情期間很多虐兒個案被隱藏，而復常後醫院和相關單位發現很多個案，直言令人心碎。他指，今次強制舉報虐待兒童條例獲業界支持，亦認為屬有效方法保護及預防虐兒個案。他認為，業界無需過分擔心，相信只要如常作出專業和合理判斷，便不會與指引中鼓勵保護兒童精神產生衝突，亦不會受到不必要檢控。

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