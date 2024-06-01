涉港珠澳橋造假案　嘉科時任營運總監梁永強欺詐罪成　另一部門總監罪脫 (13:00)

被告為梁永強（66歲）及Leslie Harry Swann（71歲），梁為嘉科時任營運總監，負責公司在港所有工程；Swann為嘉科時任部門總監，負責涉案的小蠔灣實驗室項目。兩人同被控一項串謀欺詐罪，以及作為交替的一項欺詐罪。梁罪成後申請保釋被拒，須還押至6月7日求情判刑，散庭後他和家屬擁抱交低領呔及手錶等。

嚴官在判辭引述，土拓署就港珠澳大橋設立小蠔灣實驗室，外判由嘉科提供建築物料測試服務，兩名被告被指發現職員在規格測試偽造結果，即使用高強度的石屎或金屬代替原本的石屎，蓄意隱瞞土拓署，導致署方採納測試結果用作公共項目。梁在審訊表示他和嘉科知悉事件，但公司索取法律意見後相信他毋需向署方披露，他作供提到這決定可能是愚蠢，但並非不誠實。

嚴官裁決指，梁同意測試是有缺漏及屬詐騙行為，然而嘉科取得的法律意見不會改變測試本身，因此推論梁明知拒絕向署方交代是不誠實表現。嚴官考慮到控方已在毫無合理疑點下證明，梁知道嘉科高層決定隱瞞署方是不誠實，而他有責任披露事件，裁定他有意欺騙，使署方支付197萬多元款項予嘉科，故此欺詐罪成。嚴官另接納Swann不知事件，裁定他罪脫。