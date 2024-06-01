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謝展寰：再訂垃圾徵費日期反而不負責任　稱落實需評估民情 (12:52)

政府早前宣布暫緩實施垃圾徵費，環境及生態局長謝展寰表示，若再訂出再實施垃圾徵費日期，反而是不負責任的做法，認為落實計劃需符合兩項條件，包括民情上確保市民可接受，同時亦要讓市民和前線清潔工容易執行。他又說，推行垃圾徵費幾個月來看到正面現象，例如大眾對減廢回收的認知和行動大幅提升，「以往我哋做咗二十多年宣傳教育，都做不到這種關注程度」，認為屬機遇，政府將擴展回收配套。

謝展寰今早（1日）在商台《政經星期六》指，公共屋邨的廚餘回收桶未來一年將增多一倍，願意簽署約章的私人屋苑亦可獲得回收桶；針對三無大廈會，則會在100個垃圾站設廚餘回收點，同時考慮在街市設回收點。至於一般回收物，目前約200個回收點也將增加4倍至800個，同時延長「綠在區區」回收點3小時開放時間，亦會密切觀察市民對減廢回收的接受程度及意見，以評估日後做法。教育方面，當局亦會在學校推廣回收，提供資料教導學生在家中將廢物分類，再帶回學校回收，稱目前有約300間中小學參加計劃。

被問到計劃三年來花費1.77億元公帑推行徵費，謝展寰指宣傳、教育工作不易做，「要入屋已經難，要入腦入心更加困難」，舉例當局在大廈多處張貼海報及派發指定袋，仍有部分市民不了解徵費計劃細節。他指對暫緩計劃感不捨，但有見近日社會對減廢認知程度大幅提升，認為屬一個好機會推廣讓更多市民認識分類回收。

對於政府提出正探索推動大灣區廢物資源處理一體化，謝展寰表示，政府並非計劃將垃圾運至大灣區，而是推行資源循環，例如將回收所得的塑膠，變成膠粒並賣到內地或東南亞作原料；，玻璃樽回收後亦可製成玻璃沙等原料。他指，本港目前回收所製產品較「低端」，增值亦不多，但認為朝着碳中和及推動資源循環後，綠色科技便會逐步發展，透過推動資源循環和再利用，生產高增值產品；認為屬大型經濟發展方向，有助創造職位聘請基層人士。

謝展寰指，香港發展綠色科技遇到土地少的限制，但作為金融中心同時具方便融資、集資，以及可作為窗口把最新的環保產品及技術「走出去」等優勢，認為若與大灣區城市合作，推動建立綠色產業，則對大家都有好處。他指，目前政府正開始討論相關計劃，曾與內地接觸。

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