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警5日拘67名傀儡戶口持有人　包括19名外傭 (12:00)

警方打擊利用虛擬銀行帳戶洗黑錢，5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名外籍傭工。有關傀儡戶口相信與52宗求職、購物及投資騙案有關，涉及108名事主，涉款7300萬。

警方東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警方發現近月在利用虛擬銀行帳戶洗黑錢有上升趨勢，在5月27日展開代號「烈空」的打擊洗黑錢行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕35男32女（20至74歲）。

網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研表示，被捕人包括19名印尼籍及菲律賓籍傭工，當中有外傭擔任中介，以每戶口1000至2000元報酬，招攬同鄉在虛擬銀行開設戶口及將資料給予詐騙集團。陳詠研表示，行動中最大一宗案件涉款190萬，任職文員的28歲男事主在社交平台接獲兼職廣告，任務為向不同財務公司借錢，再將錢轉予一間虛假公司，即可賺取2萬月薪，虛假公司聲稱會為事主還款，惟事主照辦後卻欠下巨款。

天星銀行金融犯罪合規主管張文豪表示，銀行會利用生物識別技術核實客戶身份，如發現可疑申請及交易，會進行內部調查及通知警方，如市民有懷疑，應通知銀行或警方18222防騙易熱線。

警方重申，市民切勿租借及賣帳戶作洗黑錢用途，洗黑錢罪最高可被判監14年及罰款500萬。

相關字詞﹕洗黑錢

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