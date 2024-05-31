港府強烈譴責美國擬對實施國安法的中港官員實施新簽證限制 (21:43)

就此，特區政府晚上發表聲明表示強烈不滿及譴責。發言人表示：「美國政府提出施加所謂『簽證限制』，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的國家及特區人員」。特區政府就任何恫嚇干預措施「嗤之以鼻」，堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈要求美國政府立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止惡意抹黑對有關案件的裁決。

外交部駐港公署發言人亦表示强烈不滿和堅決反對。

根據美國國務院的聲明，美國呼籲本港不應實施嚴苛並侵蝕本港司法系統的判決，勸喻港府應立即釋放被不公平地拘禁的人士，以及敦促中央政府及港府維護本港的司法獨立，停止使用模糊的國安法律壓制和平的反對活動，恢復對本港作為國際貿易中心的開放性、活力和競爭力。

翻查資料，美國國務卿布林肯月前亦曾表示，正採取措施，會對多名本港官員施加簽證限制。