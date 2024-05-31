明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港府強烈譴責美國擬對實施國安法的中港官員實施新簽證限制 (21:43)

「35+」初選案昨日裁決，美國國務院今發表聲明，指美國深切關注裁決，認為案中被告是被政治檢控（subjected to a politically motivated prosecution），以及認為被告在和平地參與《基本法》保障下的政治活動而被判入獄。美國國務院指，為回應該判決，將依照移民及國籍法（Immigration and Nationality Act）第212（a）（3）（C）段，對執行國安法的中國及香港官員實施新的簽證限制。

就此，特區政府晚上發表聲明表示強烈不滿及譴責。發言人表示：「美國政府提出施加所謂『簽證限制』，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的國家及特區人員」。特區政府就任何恫嚇干預措施「嗤之以鼻」，堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈要求美國政府立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止惡意抹黑對有關案件的裁決。

外交部駐港公署發言人亦表示强烈不滿和堅決反對。

根據美國國務院的聲明，美國呼籲本港不應實施嚴苛並侵蝕本港司法系統的判決，勸喻港府應立即釋放被不公平地拘禁的人士，以及敦促中央政府及港府維護本港的司法獨立，停止使用模糊的國安法律壓制和平的反對活動，恢復對本港作為國際貿易中心的開放性、活力和競爭力。

翻查資料，美國國務卿布林肯月前亦曾表示，正採取措施，會對多名本港官員施加簽證限制。

相關字詞﹕法庭 初選 國安法 編輯推介

上 / 下一篇新聞