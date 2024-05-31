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警拘4男子涉扮「睇樓」潛入屋苑爆竊 (17:28)

警方新界北總區展開代號「帝聯」的反爆竊行動，偵破一個偽裝睇樓的爆竊集團，拘捕4名男子。另拘捕兩名持「行街紙」南亞裔男子，涉嫌爆竊落馬洲一貨倉。

警方於本月13日約下午3時，接報大埔一私人屋苑其中一單位大門有被撬痕迹，經調查發現有4名男子偽裝「睇樓」，透過物業代理安排參觀一個單位，當中兩人趁地產經紀不為意，走到其他單位以鐵筆企圖撬開大門入內爆竊，但未能成功，4名賊人見事敗逃去，警方列作企圖爆竊案，交由大埔警區刑事調查隊跟進。據悉，當時地產經紀並無核對客人身分證明文件。

警方經翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定部分疑人身分，於前日（29日）在上水拘捕一男子，相信他負責「睇水」，其後於昨（30日）分別於旺角、深水埗及尖沙嘴拘捕另外3名涉案男子，及檢獲當日犯案時的衣著，被捕4名男子35至47歲。

大埔警區總督察（調查）葉栢麟表示，爆竊集團犯案有計劃及分工仔細，先由其中一人提供虛假資料假扮租客睇樓，其後4名男子到達，兩人扮作睇樓，其餘兩人身上藏有鐵筆到其他單位爆竊。4名被捕男子正被扣留調查，稍後將被控各一項企圖爆竊罪，於明日（6月1日）在屯門裁判法院提堂。

警方新界北總區情報組總督察徐嘉穎表示，反爆竊行動中，邊界警區刑事部及機動部隊，拘捕兩名斯里蘭卡藉男子，兩人分別41及44歲持有行街紙，涉於本月中在元朗偷取一輛私家車後，再於天水圍一車房偷去兩個水泵，並於周一（27日）凌晨潛入落馬洲青山公路一貨倉爆竊，掠去總值約4萬元的銅線。

徐嘉穎指針對鄉郊地方、低密度及保安措施較小的住宅爆竊案件，新界北總區刑事部協調新界北總區行動部、交通部、4個警區及政府飛行服務隊，於今個星期展開一個跨部門反爆竊行動，政府飛行服務隊派出直升機在高空巡邏，新界北衝鋒隊利用無人機在險要地勢及偏僻山嶺進行搜索工作，快速應變部隊及機動部隊則在叢林、市區及村落加強巡邏，交通部則在主幹道設立路障。

徐呼籲物業代理及物業管理職員，如有人睇樓時，需小心核對客人的身分證明文件，紀錄及妥善處理客人資料，如認為有可疑，要提高警覺及報警。

相關字詞﹕爆竊

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