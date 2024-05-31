海關破兩宗走私凍肉　檢值逾7萬元走私凍肉拘5男 (16:03)

上月本港海關根據情報及調查，發現有不法分子由沙頭角中英街非法進口凍肉到港，其後在上水一帶分發到其他車輛。海關於是在上月10日採取行動，在上水截查4架涉案車輛，並檢獲大批非法進口凍肉，由於凍肉無進口許可證，懷疑4名司機當時正參與走私活動，於是將4人拘捕。

另外，海關發現有不法分子從內地經羅湖口岸，攜帶非法凍肉來港，其後在港分發，於是聯同內地海關展開聯合行動，前日（29日）在羅湖口岸截查一名入境男子，在其手拉車檢獲2公斤凍肉及一批雞蛋，由於他未能出示有效衛生證明書，於是將其拘捕，並轉交食環署調查。

行動中，共拘捕5名男子，年齡介乎30至57歲，其中被捕4名司機已獲准保釋候查，另一名男子因沒有衛生證明書及無取得食環署書面准許輸入肉類及蛋類，已被食環署作出檢控。

海關有組織罪案調查科高級調查主任林駿興表示，檢獲的非法凍肉，並無在適當的溫度及環境之下運送，運輸的車輛並無冷藏裝置，該批來歷不明的凍肉亦無接受任何檢測，難以證實可以安全食用，存在很大食物安全風險。林呼籲市民，應向持牌及信譽良好店舖購買食物。海關會繼續嚴厲執法，打擊任何非法進口受規管食物的違法活動。

根據進行野味、肉類、家禽及蛋類，任何人輸入以上食品必須提供來源地有關當局簽發的衛生證明書，或經食環處預先准許。違例者一經定罪，可被罸款5萬元及監禁6個月。另外，根據進出口條例，任何人在無許可證下，輸入禁運物品，一經定罪，最高可被罸款200萬元及監禁7年。