籃球教練比賽跌倒亡　副校長：任教逾10年受同學歡迎 (16:04)

副校長霍青庭表示，樊錦威是學校籃球隊主教練，中一至中六籃球隊學生都有接觸，每周到學校上課一至兩天。昨午約5時半，樊與籃球隊學生和老師正進行友誼賽，屬於輕鬆練球性質。根據閉路電視片段，當時樊在「鎖匙圈」附近，正完成一輪攻勢，預備轉身退後回防，在沒有與他人身體接觸的情況下，突然倒地，看似「成個人軟曬」，在場教職員立即報警並疏散同學。霍表示當時開波約10幾分鐘，根據片段情況並不激烈，樊倒地時亦無籃球在手。

霍續指，昨晚約6時半，校方得知樊教練死訊，已立即按機制啓動應變小組，包括向全校學生家長發通告，以及逐一致電所有籃球隊學生家長。今日也安排了教育心理學家團隊到學校為有需要的學生進行輔導。霍形容今次屬不幸事件，他說人非草木，同學情緒上都有些反應，需要時間慢慢平復。根據今日與同學溝通，得知樊教練一直受學生尊重及歡迎，同學表示在他帶領下球技有進步，學校稍後會安排將同學寫的心意卡轉交樊教練家人。

根據中國香港籃球總會網站，樊錦威是2023至24年度合資格註冊教練。翻查資料，樊錦威亦曾任南華體育會男子籃球青訓隊教練，2017年帶領其隊伍奪冠；他亦曾任香港甲一組別「滿貫籃球隊」助教。