明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案︳政府：強烈譴責美西方失實言論及抹黑　會無懼任何威嚇續維護國安 (13:11)

因「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪的47人中，16人否認控罪受審，其中14人昨（30日）被裁定罪成，李予信和劉偉聰罪脫。美國、歐盟、澳洲及英國昨均發聲明表示關注，特區政府今發聲明表示，就一些美西方國家反華組織及政客、外國媒體等對裁決的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對，稱法庭在長達318頁的判辭中，清楚列出其定罪的理據和考慮，亦確定本案發生串謀顛覆國家政權罪行。

政府表示，強烈要求美西方國家、反華組織及政客、外國媒體等，立即停止干涉中國內政和香港事務，並停止對案件的裁決作出不實報道及惡意抹黑。政府批評，外部勢力罔顧事實，對香港特區法庭的裁決發表以政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論，是公然干涉屬中國內政的香港事務，「妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。」

對於有外國政客提出制裁，政府稱「全屬卑劣政治操作」，有違反國際法和國際關係基本準則，對此嗤之以鼻、無懼任何威嚇，會堅定不移履行維護國家安全的責任，又說會堅定不移全面準確實施《港區國安法》、《維護國家安全條例》及其他維護國安的相關法律，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」行穩致遠。

政府又強調，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，及有關人士的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，又稱倡議某些人不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權，是完全違反法治精神。

相關字詞﹕編輯推介 初選

上 / 下一篇新聞