初選案︳政府：強烈譴責美西方失實言論及抹黑　會無懼任何威嚇續維護國安 (13:11)

政府表示，強烈要求美西方國家、反華組織及政客、外國媒體等，立即停止干涉中國內政和香港事務，並停止對案件的裁決作出不實報道及惡意抹黑。政府批評，外部勢力罔顧事實，對香港特區法庭的裁決發表以政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論，是公然干涉屬中國內政的香港事務，「妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。」

對於有外國政客提出制裁，政府稱「全屬卑劣政治操作」，有違反國際法和國際關係基本準則，對此嗤之以鼻、無懼任何威嚇，會堅定不移履行維護國家安全的責任，又說會堅定不移全面準確實施《港區國安法》、《維護國家安全條例》及其他維護國安的相關法律，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」行穩致遠。

政府又強調，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，及有關人士的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，又稱倡議某些人不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權，是完全違反法治精神。