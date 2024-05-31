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初選案︳湯家驊：裁決顯示普通法制度一如既往行使 (10:34)

因「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪的47人中，16人否認控罪受審，其中14人昨（30日）被裁定罪成，其餘兩人李予信和劉偉聰罪脫。資深大律師、行政會議成員湯家驊認為，裁決反映涉及《港區國安法》案件的審判、執行及解釋均按一國兩制下的普通法原則，顯示普通法制度一如既往地在港行使。

湯家驊今早於港台《千禧年代》表示，今次裁決的控罪是關於人大常委會通過的全國性法律《港區國安法》，但法官於判辭提出的理據均按照普通法的常見原則，例如如何解讀條文，當有爭拗時要視乎法例的上文下理及立法原意，又稱案件審訊時間雖長但一直公開，裁決亦顯示法庭詳細考慮不同證供，最主要定罪是視乎有沒有犯罪意圖，也是其中兩人被判無罪的原因，反映普通法制度一如既往地在港行使。至於顛覆國家政權罪設三級罰則，被問到法庭會如何衡量各罪成被告的角色，他認為，法庭會考慮各被告的參與程度、是否被迫、是否出於無知等因素。

對於部分被告無簽署「墨落無悔」聲明，法庭如何介定各罪成被告有串謀行為，湯家驊表示，普通法原則下不着重形式，而是着重「實質」，即使部分被告無簽署「墨落無悔」，但有意圖參加非法行為已可證明犯罪。

他又表示，法庭破天荒地訂下較高要求，要證明被告有「雙重意圖」，即參與非法行動的意圖及顛覆政權的犯罪意圖，認為法庭程序嚴謹。對於如何判斷「非法手段」，湯家驊認為非法手段不局限於刑事行為，相信一般市民都可用常識判斷，「總之不符合法律要求就係違法行為」，又稱全世界的國安法都使用「非法手段」的字眼。

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