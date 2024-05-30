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旅發局拍新宣傳片談好客之道 (19:00)

旅發局將會推廣好客之道，下月初推出全新電視廣告宣傳片，主題為「做多一步 好客之道」，涵蓋餐飲、零售及交通三大篇章，並邀請古天樂、宣萱、鄧麗欣等演員，扮演在日常工作和生活中如何實踐好客之道。

旅發局表示，為提升訪港旅客體驗，旅發局針對業界、社區及公眾三個層面分階段推廣好客之道，並鼓勵各界以至全港市民，一同做個好客東道主。6月初將推出全新電視廣告宣傳片，並邀請業界動員全城齊心發揮好客精神，鼓勵全港市民成為熱情好客的東道主，令旅客留下美好印象，提升他們訪港的體驗。

旅發局指，全新電視廣告宣傳片由旅發局負責構思理念、故事內容創作、選定角色、拍攝製作等；昨日（29日）已在各大社交媒體及透過KOL發放預告片段，片中以戲中戲的手法，由年輕演員胡子彤、吳肇軒、林熙彤及劉沛蘅以獨特鬼馬方式，演繹經典廣告金句，先帶領市民一起思考今時今日如何發揮好客精神。

旅發局表示，至於全新電視廣告參與藝人包括古天樂及宣萱、人氣女星鄧麗欣、新生代男演員朱鑑然、胡子彤和吳肇軒，化身茶餐廳侍應與食客；波鞋店售貨員與顧客；的士司機與乘客，演繹業界前線人員及市民在日常工作和生活中，只要簡單做多一步，都可一同實踐好客之道，同時表達香港專業、優質服務精神。

旅發局又會推出全新夏季宣傳項目「香港 · 樂在當夏」，吸引更多旅客來港，尤其是年輕及家庭客，包括在鬧市和旅遊旺區加添夏日主題裝飾，供市民及旅客「打卡」，推高夏季熱烈氣氛；亦會向過夜旅客送贈夏日獎賞，涵蓋交通、消費優惠等；旅發局官網亦會設專頁，推介夏日城中焦點活動、好去處、主題旅遊等。旅發局又透露，海洋公園水上樂園在今個夏季亦會推出節目。

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