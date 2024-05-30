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九龍建業九龍樂善堂合作過渡屋項目「樂屋」80 伙續推 助輪候公屋戶改善居住環境 (18:20)

九龍建業集團（「九建集團」）響應由政府資助的過渡房屋項目計劃，將100個大部分位於港島區的住宅單位，以象徵式租金租予社福機構九龍樂善堂（「樂善堂」），翻新為過渡房屋「樂屋」項目，為有需要的家庭提供過渡房屋。該批單位每年市值租金約過千萬元，是次計劃亦有賴房屋局鼎力支持及全力出錢出力推動，單位以房屋局的「支援非政府機構推行過渡房屋項目的資助計劃」資助翻新後已陸續完工及出租，為那些正在輪候公屋或居於不適切住房的基層家庭改善居住環境，亦可以紓緩其經濟壓力。

整個計劃共提供100 個住宅單位，首階段推出20個位於港島區單位已竣工並出租，受惠人數近80人。計劃餘下的80個位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地以及九龍區九龍城等附近地點單位，有近半亦已翻新完成，單位可供3至6人居住，將於今年第二至四季度陸續交予樂善堂租予計劃的輪候人士，預計受惠人數約320人。

樂善堂於2017年已開始與地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡屋，及後獲房屋局於資源及技術上支援，令「樂屋」計劃擴大進行，至今已提供超過2,200個單位，惠及超過6,000個基層家庭。

為反映過渡屋的成效，今年3月樂善堂委託港大護理學院訪問逾百戶「樂屋」住客進行研究分析，結果顯示受訪居民入住後幸福水平提升，「幸福指數」由38.1上升至41.17，84.3%兒童生活得開心愉快，幸福感較遷居前有提升，可見「樂屋」計劃確切讓基層家庭可搬進安樂窩，緩解因居於劏房及不適切房屋而製造的壓抑和焦慮，並為家庭提供適切社區支援。

相關字詞﹕過渡房屋；樂善堂；房屋局

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