九龍建業九龍樂善堂合作過渡屋項目「樂屋」80 伙續推 助輪候公屋戶改善居住環境 (18:20)

整個計劃共提供100 個住宅單位，首階段推出20個位於港島區單位已竣工並出租，受惠人數近80人。計劃餘下的80個位於港島區鰂魚涌、筲箕灣、灣仔、香港仔、跑馬地以及九龍區九龍城等附近地點單位，有近半亦已翻新完成，單位可供3至6人居住，將於今年第二至四季度陸續交予樂善堂租予計劃的輪候人士，預計受惠人數約320人。

樂善堂於2017年已開始與地產商合作，自資翻新88個閒置住宅單位作過渡屋，及後獲房屋局於資源及技術上支援，令「樂屋」計劃擴大進行，至今已提供超過2,200個單位，惠及超過6,000個基層家庭。

為反映過渡屋的成效，今年3月樂善堂委託港大護理學院訪問逾百戶「樂屋」住客進行研究分析，結果顯示受訪居民入住後幸福水平提升，「幸福指數」由38.1上升至41.17，84.3%兒童生活得開心愉快，幸福感較遷居前有提升，可見「樂屋」計劃確切讓基層家庭可搬進安樂窩，緩解因居於劏房及不適切房屋而製造的壓抑和焦慮，並為家庭提供適切社區支援。