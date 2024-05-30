初選案︳李家超指裁決反映犯罪嚴重程度　鄧炳強指外部勢力仍虎視眈眈 (18:32)

特區政府發言人則指，法庭審訊期間，境外勢力不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論製造壓力，嘗試干涉案件公平審訊，是「公然踐踏法治的卑鄙圖謀」，特區政府予以最強烈譴責。李家超又表示，裁決確定本案發生串謀顛覆國家政權罪行，旨在破壞、摧毀或推翻《基本法》和一國兩制確立的現行香港政治制度和架構，特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國安的行為和活動，有法必依，執法必嚴，會全力防範、制止和懲治危害國安的活動，「履行這天經地義的責任。」

鄧炳強則於下午見傳媒，他指被告為政治目的而不理港人死活，「出賣香港人」，又稱外部勢力仍時刻虎視眈眈，在審訊期間不停抹黑司法機構、律政司及執法部門，又呼籲制裁，企圖影響法庭的判決。他感謝法庭、律政司、執法部門及其他相關人士，稱他們雖面對外部勢力的恐嚇，但仍然無畏無懼、秉持專業地維護國家安全，形容他們是「香港的驕傲」。