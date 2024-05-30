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初選案︳區諾軒還押時寫信剖白「放棄政治以求存」　曾籲鄭達鴻李予信不認罪前三思 (19:04)

「35+」初選案審訊期間，庭上披露認罪及轉為控方證人的區諾軒曾於今年1月去信參與同案被告、參與港島區初選的前公民黨區議員鄭達鴻。根據庭上未披露文件，區諾軒剖白轉任控方證人的原因，形容事年是「苦難」，他決意「放棄政治以求存。」

辯方從「未用於檢控的資料」（unused materials）之中取出信件盤問區諾軒，庭上曾展示信件部份內容。區諾軒提及，認為初選案的控罪大多圍繞各人的個人行為及言論，引述前支聯會副主席鄒幸彤指，案件「某程度是場政治」，「而我放棄政治以求存。」區諾軒又稱，大約猜到外界的想法，不過認為在「人生死存亡之際」，他人的想法十分次要。

區諾軒亦談到被捕後的心境，稱原本打算初選後「疊埋心水轉行」，從事學術研究，豈料要遭遇以年計的監禁，「件事亦絕對唔係 『公民抗命』，係一場苦難」，稱還押兩年來過得很苦，對家人有很大罪咎感。

區諾軒於信中稱，當初就決定是否轉為控方證人思考數月，當時不知道同案另一被告趙家賢亦已轉為控方證人，說最關注是會否傷害他人，並為此掙扎，「有些人是有保留、認同，而somehow托（託）付於我。」他對「甚麼也不說」就認罪感到不值；若只「辯方地」說出情節，又難令法庭接納，稱作為被「托（託）守『保守』方想法的人」，若不行動或須監禁多年，最後決定行出這一步。

區諾軒同時向鄭達鴻談及認罪與否的考慮，認為若鄭達鴻選擇「打」（不認罪），要有信心「砌到」每個論點，否則會較為「窄使」，「情况係賭次甘同保本的分別，我諗你明。」他亦力陳《港區國安法》的設計正是鼓勵人自願提供證據，換取減輕刑罰，認為鄭與另一名同案被告李予信若非「有轟烈／政治之類的考慮」，不想二人因為「拎左（咗）保釋，然後『路徑依賴』地PNG（Plead Not Guilty，不認罪），而又冇算清楚上述的思考」，「我更不想任何人做錯決定承受不必要的苦」。

他同時在信中稱希望所有人均可「早日完咗件事佢」，又說事件牽涉者眾，「那麼多人，必有迥異的心態，不可能『齊上齊落』」，稱鄭作任何決定時，不須有必然前設，「希望過完正審，我還是我，亦對得住人之為人吧」。鄭達鴻最終於今日的裁決中被判罪成，信中提及的另一被告李予信則罪脫。

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